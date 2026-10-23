POLITICÓN: Del INE que la 4T prometió renovar al desastre de la gestión de Taddei

I. DESCOMPONER AL ÁRBITRO Guadalupe Taddei ya no sólo debe explicar los contratos del INE, sino cómo representantes de proveedores terminaron dentro de su administración. Los nuevos datos señalan su cercanía con el empresario José Alfredo Hernández Casillas y la llegada al órgano electoral de colaboradores vinculados con ese entorno. Ella niega favoritismos y afirma que algunas empresas vendían al Instituto desde antes. Como si la antigüedad del proveedor aclarara el nombramiento de sus representantes. La 4T prometió renovar al árbitro; ahora debe hacerse cargo del desastre. Construir confianza tomó décadas y unos cuantos nombramientos la han puesto en entredicho. Esa sí es transformación. II. SIN RESPUESTA Taddei negó que Jonathan Navarrete, señalado como representante de una empresa proveedora, fuera su chofer. A otro empleado lo llamó “asistente especializado”. Pero nadie le está pidiendo que explique quién maneja; debe aclarar cómo llegaron al INE personas vinculadas con empresas que le venden material electoral y quién revisó esas relaciones. Presentó un portal de contratos, pero no aceptó preguntas de los reporteros. Muy dispuesta a mostrar la página; bastante menos a explicar lo que ocurre en su oficina.

III. DE LA GREÑA El que ya agarró bajada en la confrontación previa a la contienda electoral de Nuevo León es el mandatario fosfo-fosfo Samuel García, quien un día sí y al otro también le dedica espacio en sus eventos y transmisiones en vivo al ¿aliancista? Adrián de la Garza. Y el alcalde regiomontano tampoco ha rehuido la confrontación. Con directas e indirectas, el tricolor está devolviendo golpe por golpe. Y para quienes se preguntan por qué De la Garza se ha ganchado con Samuel, si él no va a ser candidato, los conocedores de la grilla regiomontana dicen que la respuesta es muy simple: a los dos les conviene concentrar la atención del público. IV. NO ES DE GRATIS Y es que el pleito regiomontano sirve para dejar en claro que podrían ser, otra vez, los naranjas y los tricolores quienes realmente se disputen el triunfo en las elecciones del año próximo. ¿Y la morenista Clara Luz Flores? Pues todo indica que su candidatura podría hundirse antes de zarpar, pues ni siquiera las figuras relevantes de su propio partido le hacen segunda. Eso explica que Samuel y Adrián le suban la intensidad a su pleito...

V. EN EL LIMBO Los que no saben a quién dirigirse para tener claras sus funciones son las personas que laboran en el DIF Municipal de Ramos Arizpe. Y es que al alcalde Tomás Gutiérrez parece que no le corre prisa por designar a quien se haga cargo de la función, pero el asunto es que ya se cumplieron más de seis meses sin titular, desde que Gustavo Martínez fue depuesto debido a sus atrevimientos... en público. ¿Y mientras? Quienes escuchan cotidianamente las inconformidades dicen que algunas funciones de la dependencia las ha absorbido una cuñada del alcalde y otras Marcelo Sánchez de Valle, aquel que envió un oficio pidiendo a las mujeres no vestir minifalda. VI. HAY PRIORIDADES ¿Qué falta para que se designe a un nuevo titular que ponga orden y dé rumbo a las acciones que se realizan desde el DIF en el industrioso municipio? Nadie lo tiene claro, pero la teoría que más adeptos tiene es la que plantea que la posibilidad –o no– de la reelección es la que captura en estos momentos toda la atención del alcalde y, en ese contexto, pues si los empleados del DIF no tienen claro quién es su jefe... pues ese es un asunto menor.

VII. ANTES DEL CASTIGO Miguel Mery Ayup, presidente del Poder Judicial, puso sobre la mesa una discusión necesaria: revisar las sanciones para adolescentes que cometan homicidios dolosos. Los casos recientes obligan a preguntarse si la respuesta legal corresponde a la gravedad de esos delitos. Su planteamiento abre un debate que también debe involucrar a legisladores y autoridades responsables de la prevención. Hay que revisar las consecuencias para quien delinque y fortalecer la atención antes de que ocurra una tragedia. La propuesta de Mery permite discutir ambas tareas. Porque una política completa debe saber sancionar, pero también llegar a tiempo. VIII. LLEGAR A TIEMPO Mientras se discuten las sanciones, Paola Rodríguez López, presidenta honoraria de INSPIRA, puso la cifra: 6 mil estudiantes reciben seguimiento con Somos Más. Detectar a tiempo lo que ocurre en las aulas puede cambiar historias. A ello se suman más de 21 mil atenciones de Psicólogo en tu Comunidad. El trabajo merece continuidad, personal y recursos para que cada alerta encuentre respuesta. Una cita oportuna puede hacer más que muchos discursos. Es un trabajo silencioso, pero sus resultados pueden medirse.