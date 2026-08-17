Investigan a más personas por caso de perros de Fundación Frichem, en Castaños

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    Investigan a más personas por caso de perros de Fundación Frichem, en Castaños
    La Fiscalía General del Estado deja entrever que más personas estarían involucradas en el mal estado en que se encontraban 53 canes en un refugio de Castaños. ARCHIVO

Dos de las mascotas rescatadas fallecieron por el mal estado en que se encontraban

CASTAÑOS, COAH.- La investigación por el rescate de 63 perros en condiciones críticas dentro de un inmueble relacionado con la Fundación Frichem, en Castaños, continúa y podría alcanzar a más personas involucradas en el manejo y cuidado de los animales.

El fiscal general del Estado, Federico Fernández Montañez, informó que la Fiscalía mantiene abiertas las indagatorias para establecer responsabilidades, luego de que un juez de control de Monclova impusiera prisión preventiva justificada a Juan “N”, señalado como presunto cuidador de los perros.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/monclova/coahuila-fundacion-frichem-rechaza-acusaciones-y-promete-responder-ante-la-justicia-por-53-perros-LA22885187

El funcionario explicó que el proceso judicial continúa y que, paralelamente, se recaban nuevos elementos para determinar la posible participación de otras personas en los hechos.

El caso se originó tras el aseguramiento de los animales en un inmueble de la colonia Libertad, donde fueron localizados con graves condiciones de salud, entre ellas desnutrición, infestación de garrapatas y otros padecimientos. Al menos 10 requerían atención veterinaria prioritaria.

Hasta el momento, dos de los perros rescatados han muerto, situación que también forma parte de las investigaciones para determinar las condiciones en las que se encontraban y las posibles causas de sus fallecimientos.

Fernández Montañez señaló que la Fiscalía continuará con las diligencias correspondientes y no descartó que, conforme avance la investigación, puedan surgir más personas relacionadas con el caso.

Mientras tanto, los animales sobrevivientes permanecen bajo atención y resguardo de rescatistas, quienes enfrentan el reto de mantenerlos con vida y recuperar su estado de salud.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Mascotas
Perros
Refugios

Localizaciones


Castaños
Coahuila

Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Andy y la sombra en el muro

Andy y la sombra en el muro
true

De aquel Andy presidenciable...
true

POLITICÓN: Tribunal Electoral de Coahuila confirma fracaso de Morena en elección de diputados
El bebé fue trasladado de urgencia a la Clínica Uno del IMSS, pero murió horas después debido a la gravedad de sus lesiones.

Saltillo: muere bebé de dos meses en el hospital; salió proyectado de los brazos de su madre tras accidente
Una madre de familia denunció en redes un presunto engaño relacionado con la renta de una vivienda y advirtió a otros usuarios sobre el caso.

Monclova: soldado es señalado por madre de familia por supuesto fraude en renta de casa
La portera saltillense aparece entre las tres guardametas elegidas por Doriva Bueno para el Mundial.

¡A Polonia! Saltillense Mariangela Medina cumple el sueño mundialista con México Sub-20
Jared Kushner (segundo por la izquierda), yerno del presidente de Estados Unidos, se reunió con líderes egipcios para hablar sobre las conversaciones de paz entre Israel y Hamás.

Los aliados árabes se unen a Trump para pedirle a Israel que abandone su oposición al plan de paz de Gaza
El movimiento naval estadounidense coincide con los nuevos ejercicios navales que China llevó a cabo como demostración de fuerza contra Filipinas y Japón, dos aliados clave de Estados Unidos.

El ejército estadounidense retira su último portaaviones del Pacífico para priorizar las operaciones en Irán