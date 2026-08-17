Investigan a más personas por caso de perros de Fundación Frichem, en Castaños

El fiscal general del Estado, Federico Fernández Montañez, informó que la Fiscalía mantiene abiertas las indagatorias para establecer responsabilidades, luego de que un juez de control de Monclova impusiera prisión preventiva justificada a Juan “N”, señalado como presunto cuidador de los perros.

CASTAÑOS, COAH.- La investigación por el rescate de 63 perros en condiciones críticas dentro de un inmueble relacionado con la Fundación Frichem, en Castaños , continúa y podría alcanzar a más personas involucradas en el manejo y cuidado de los animales.

El funcionario explicó que el proceso judicial continúa y que, paralelamente, se recaban nuevos elementos para determinar la posible participación de otras personas en los hechos.

El caso se originó tras el aseguramiento de los animales en un inmueble de la colonia Libertad, donde fueron localizados con graves condiciones de salud, entre ellas desnutrición, infestación de garrapatas y otros padecimientos. Al menos 10 requerían atención veterinaria prioritaria.

Hasta el momento, dos de los perros rescatados han muerto, situación que también forma parte de las investigaciones para determinar las condiciones en las que se encontraban y las posibles causas de sus fallecimientos.

Fernández Montañez señaló que la Fiscalía continuará con las diligencias correspondientes y no descartó que, conforme avance la investigación, puedan surgir más personas relacionadas con el caso.

Mientras tanto, los animales sobrevivientes permanecen bajo atención y resguardo de rescatistas, quienes enfrentan el reto de mantenerlos con vida y recuperar su estado de salud.