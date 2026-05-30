Invita Asociación Mexicana de Urbanistas a proyectos de Coahuila a inscribirse a segunda bienal

Salvador Herrera Montes, coordinador general del comité organizador de la bienal, extendió una invitación abierta para que los profesionales, académicos y funcionarios de Coahuila inscriban sus proyectos.

La Asociación Mexicana de Urbanistas lanzó la convocatoria oficial para la Segunda Bienal de Urbanismo de México, cuyo periodo de registro de propuestas comenzó formalmente a principios de este mes de mayo.

”Esta convocatoria está dirigida a todos los profesionales del urbanismo, sean urbanistas, arquitectos, ingenieros civiles, sociólogos, antropólogos, economistas, todas aquellas carreras profesiones son afines al urbanismo”, señaló.

En entrevista para VANGUARDIA, detalló que el certamen se convoca en cinco categorías principales que contemplan las regulaciones urbanísticas, los instrumentos de planeación, los programas urbanos, los proyectos urbanos y la investigación urbana.

”Buscamos reconocer la experiencia y las mejores prácticas en esas cinco categorías para generar mejores políticas públicas, mejores acciones en cuanto al urbanismo en las ciudades”, afirmó.

PROYECTOS DEBEN ESTAR TERMINADOS

Un aspecto indispensable para la postulación de los trabajos dentro de cualquiera de las categorías del concurso es que no se admitirán ideas de carácter meramente teórico o conceptual.

”Todo proyecto inscrito debe estar terminado, debe estar operando, debe estar aprobado. Debe estar, digamos, en marcha. La Bienal busca reconocer proyectos ejecutados, no conceptuales”, expuso Herrera.

De acuerdo con los lineamientos técnicos de la convocatoria, las obras, programas, instrumentos o publicaciones postuladas deben haber sido ejecutados o aprobados entre los años 2016 y 2026.

El proceso de evaluación constará de dos momentos principales, iniciando con la revisión de los expedientes digitales por parte de un comité técnico que seleccionará las propuestas que pasarán a la siguiente fase.

”Los proyectos y cada interesado sube su proyecto a la plataforma, vienen dos momentos de evaluación, primero por un comité de evaluación, el cual selecciona según los criterios que viene en la convocatoria los proyectos finalistas”, detalló.

PREMIACIÓN SERÁ EN MONTERREY

Expuso que las propuestas que logren avanzar como finalistas serán entregadas de forma directa ante los integrantes del jurado calificador, quienes se encargarán de asignar el primer lugar y las menciones honoríficas.

Asimismo, agregó que los especialistas encargados del dictamen utilizarán una matriz técnica que otorga un 25 por ciento al impacto urbano, un 20 por ciento al impacto social y un 20 por ciento a la viabilidad de implementación.

El resto de la ponderación oficial se divide en un 15 por ciento para sostenibilidad y resiliencia, un 10 por ciento para originalidad y valor agregado, junto con un 10 por ciento para calidad técnica.

”El evento de premiación va a ser en la ciudad de Monterrey, en la segunda quincena de noviembre, después del día del urbanista. Todavía la sede está por definirse”, comentó.

CONVOCATORIA DE ALCANCE LATINOAMERICANO

Herrera Montes especificó que todas las propuestas que logren el estatus de finalistas contarán con un espacio exclusivo de exposición presencial dentro del marco de las actividades de premiación.

Para este periodo, la Asociación Mexicana de Urbanistas consolidó alianzas estratégicas con la Federación Iberoamericana de Urbanistas y con la asociación de universidades que enseñan arquitectura en el continente.