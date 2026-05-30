Invita Asociación Mexicana de Urbanistas a proyectos de Coahuila a inscribirse a segunda bienal

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    Invita Asociación Mexicana de Urbanistas a proyectos de Coahuila a inscribirse a segunda bienal
    La convocatoria está dirigida a urbanistas, arquitectos, ingenieros, sociólogos, antropólogos, economistas y otros profesionistas vinculados al urbanismo. ESPECIAL

El comité organizador abrió el periodo de registro para la postulación de propuestas de desarrollo territorial

La Asociación Mexicana de Urbanistas lanzó la convocatoria oficial para la Segunda Bienal de Urbanismo de México, cuyo periodo de registro de propuestas comenzó formalmente a principios de este mes de mayo.

Salvador Herrera Montes, coordinador general del comité organizador de la bienal, extendió una invitación abierta para que los profesionales, académicos y funcionarios de Coahuila inscriban sus proyectos.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/en-dos-decadas-se-uniran-areas-metropolitanas-de-saltillo-y-monterrey-experto-EF20520206

”Esta convocatoria está dirigida a todos los profesionales del urbanismo, sean urbanistas, arquitectos, ingenieros civiles, sociólogos, antropólogos, economistas, todas aquellas carreras profesiones son afines al urbanismo”, señaló.

En entrevista para VANGUARDIA, detalló que el certamen se convoca en cinco categorías principales que contemplan las regulaciones urbanísticas, los instrumentos de planeación, los programas urbanos, los proyectos urbanos y la investigación urbana.

”Buscamos reconocer la experiencia y las mejores prácticas en esas cinco categorías para generar mejores políticas públicas, mejores acciones en cuanto al urbanismo en las ciudades”, afirmó.

PROYECTOS DEBEN ESTAR TERMINADOS

Un aspecto indispensable para la postulación de los trabajos dentro de cualquiera de las categorías del concurso es que no se admitirán ideas de carácter meramente teórico o conceptual.

”Todo proyecto inscrito debe estar terminado, debe estar operando, debe estar aprobado. Debe estar, digamos, en marcha. La Bienal busca reconocer proyectos ejecutados, no conceptuales”, expuso Herrera.

De acuerdo con los lineamientos técnicos de la convocatoria, las obras, programas, instrumentos o publicaciones postuladas deben haber sido ejecutados o aprobados entre los años 2016 y 2026.

El proceso de evaluación constará de dos momentos principales, iniciando con la revisión de los expedientes digitales por parte de un comité técnico que seleccionará las propuestas que pasarán a la siguiente fase.

”Los proyectos y cada interesado sube su proyecto a la plataforma, vienen dos momentos de evaluación, primero por un comité de evaluación, el cual selecciona según los criterios que viene en la convocatoria los proyectos finalistas”, detalló.

PREMIACIÓN SERÁ EN MONTERREY

Expuso que las propuestas que logren avanzar como finalistas serán entregadas de forma directa ante los integrantes del jurado calificador, quienes se encargarán de asignar el primer lugar y las menciones honoríficas.

Asimismo, agregó que los especialistas encargados del dictamen utilizarán una matriz técnica que otorga un 25 por ciento al impacto urbano, un 20 por ciento al impacto social y un 20 por ciento a la viabilidad de implementación.

El resto de la ponderación oficial se divide en un 15 por ciento para sostenibilidad y resiliencia, un 10 por ciento para originalidad y valor agregado, junto con un 10 por ciento para calidad técnica.

”El evento de premiación va a ser en la ciudad de Monterrey, en la segunda quincena de noviembre, después del día del urbanista. Todavía la sede está por definirse”, comentó.

CONVOCATORIA DE ALCANCE LATINOAMERICANO

Herrera Montes especificó que todas las propuestas que logren el estatus de finalistas contarán con un espacio exclusivo de exposición presencial dentro del marco de las actividades de premiación.

Para este periodo, la Asociación Mexicana de Urbanistas consolidó alianzas estratégicas con la Federación Iberoamericana de Urbanistas y con la asociación de universidades que enseñan arquitectura en el continente.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/coahuila-ignoran-candidaturas-de-saltillo-ramos-arizpe-y-arteaga-ley-de-movilidad-y-zonas-metropolitanas-JD20679264

”Gracias a ello estamos accediendo a todos los países de Latinoamérica. Esta segunda convocatoria recibe proyectos tanto de México en esas cinco categorías como de los países de Latinoamérica”, manifestó.

El coordinador recordó que en la edición de 2024 resultaron galardonadas iniciativas consolidadas como el Plan Verde de la Ciudad de México y el modelo de infraestructura comunitaria denominado las Utopías.

”La Bienal ayuda a municipios y a profesionales a acelerar su práctica y a incentivar. Ojalá los lectores allí en Coahuila se animen a participar”, concluyó el representante de la asociación.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Desarrollo Urbano
Proyectos
Urbanismo

Localizaciones


Coahuila

Alonso Flores Ramírez

Alonso Flores Ramírez

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Nuevo León y reportero de la sección local en VANGUARDIA.

Cubre temas de movilidad, desarrollo urbano, medio ambiente y turismo. Ha dado seguimiento a la evolución de la sequía en Coahuila, la reestructuración del transporte público en Saltillo, monitoreo de la calidad del aire y conservación de inmuebles catalogados como patrimonio en el Centro Histórico. Además, colaboró en la realización de los primeros mapeos de esculturas y murales en Saltillo.

Ha realizado diversos cursos de actualización, como el de periodismo de investigación de Grupo Reforma en 2025.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La recuperación de activos ocurre mientras continúa el proceso concursal que mantiene sin definición el futuro de AHMSA.

Retiran maquinaria Caterpillar de la mina de Hércules; exobreros denuncian desmantelamiento de activos de AHMSA

Saltillo ocupa el segundo lugar en número de contagios, con cinco casos reportados.

Aumentan a 21 los casos activos de gusano barrenador en Coahuila; Múzquiz encabeza la lista de contagios
Entre los bienes cuya recuperación fue autorizada se encuentran equipos utilizados para procesos administrativos y de control dentro de la acerera.

Exobreros afirman impedirán retiro de equipo de AHMSA
Autoridades municipales destacaron el trabajo de las unidades encargadas de brindar apoyo especializado a víctimas.

Corporaciones difunden rutas de apoyo y seguridad para las mujeres en Saltillo
Traición a la patria

Traición a la patria
Riesgos

Riesgos
NosotrAs: La democracia se escribe en femenino

NosotrAs: La democracia se escribe en femenino
true

POLITICÓN: En la carrera por las ‘pluris’, ¿Morena saldrá perdiendo?