Invita Ramos Arizpe a aprovechar descuentos y premios por pagar el Predial 2026 en enero

El Gobierno Municipal reiteró el llamado a la ciudadanía para que realice el pago del Impuesto Predial 2026 durante el mes de enero y aproveche los beneficios vigentes, entre los que destacan descuentos, recargos reducidos a solo un peso y la participación en el sorteo anual dirigido a contribuyentes cumplidos.

Francisco Solís Rodríguez, tesorero del municipio de Ramos Arizpe, subrayó que el pago oportuno de esta contribución es fundamental para fortalecer la capacidad financiera del municipio y atender de manera eficiente las principales necesidades de la población.

“El pago del Predial permite al municipio seguir invirtiendo en obras, servicios públicos y acciones que benefician directamente a las familias de Ramos Arizpe. Cumplir es una forma de contribuir al desarrollo ordenado de nuestra ciudad”, expresó el funcionario.

Durante el mes de enero, el Predial 2026 contempla un descuento del 15 por ciento tanto en predios urbanos como rústicos, además de la reducción de recargos a solo un peso. De igual forma, quienes realicen su pago en este periodo participarán automáticamente en el sorteo “Participa y Gana Pagando tu Predial 2026”, que contempla una bolsa de 200 mil pesos en premios.