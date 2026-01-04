Habilita Tesorería de Saltillo 16 módulos en la ciudad para el pago del predial
Además del pago en línea, la ciudadanía cuenta con 16 puntos distribuidos en todos los sectores de la ciudad para cumplir de forma presencial con pago del gravamen
La tesorera municipal de Saltillo, Lissette Álvarez Cuéllar, recordó a las y los contribuyentes que el Gobierno Municipal mantiene habilitados 16 sitios para realizar el pago del impuesto predial de manera presencial, adicionales a las opciones digitales disponibles, con el objetivo de facilitar el cumplimiento de esta obligación fiscal.
“La instrucción es brindarle a la población todas las facilidades para que puedan realizar el pago de su impuesto predial y, dentro de la modalidad de pago presencial, hay módulos en todos los sectores de la ciudad que están disponibles con ese propósito”, señaló la funcionaria.
Álvarez Cuéllar detalló que una de las principales opciones es la Presidencia Municipal, donde operan varias cajas en un horario de lunes a viernes de 08:00 a 13:00 horas y los sábados de 09:00 a 13:00 horas. Asimismo, en el Mercado Juárez, ubicado en el Centro Histórico, se instaló un módulo que brinda atención de lunes a sábado de 08:00 a 18:00 horas.
Además, se encuentran habilitados módulos en Sendero Sur, la Central de Autobuses, Plaza Nogalera, Merco Mirador, Soriana Portales, Soriana Campestre, Soriana San Isidro, Plaza Patio, colonia Valle de las Flores, Plaza Mirasierra, Plaza Real, la Dirección de Desarrollo Urbano, el Gimnasio Municipal y el Multideportivo El Sarape, los cuales operan de lunes a viernes de 09:00 a 16:00 horas y los sábados de 09:00 a 13:00 horas.
La Tesorera Municipal indicó que las y los ciudadanos pueden acudir al módulo más cercano a su domicilio o bien optar por el pago del predial en línea, únicamente con la clave catastral.
Entre las opciones digitales, destacó la plataforma Saltillo Fácil, donde es posible consultar el monto del predial por clave catastral o dirección y proceder de inmediato al pago. De igual forma, el Municipio ofrece el servicio a través del Chat Bot de WhatsApp, en el número 844-160-08-08, seleccionando la opción 1 de “Consulta de adeudo y pago predial”, ingresando la clave catastral y el nombre completo del contribuyente.
Otra alternativa es el Visor Saltillo, en el que al ingresar a la opción “Paga tu predial”, se puede localizar el predio y realizar el pago en línea desde el panel lateral correspondiente.
Finalmente, Lissette Álvarez Cuéllar recordó que durante el mes de enero se otorga un 15 por ciento de descuento en el pago del impuesto predial, además de la oportunidad de participar en el sorteo de 10 premios de 100 mil pesos. Asimismo, durante el primer mes de 2026 se ofrece un 50 por ciento de descuento en recargos para quienes presentan adeudos de años anteriores.