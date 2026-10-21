Invitan a celebrar el Día de Muertos en Ramos Arizpe con Festival de la Catrina 2026

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    Invitan a celebrar el Día de Muertos en Ramos Arizpe con Festival de la Catrina 2026
    El Festival contará con concurso de catrinas. CORTESÍA

Contará con una gran oferta gastronómica, actividades culturales y concursos tradicionales

RAMOS ARIZPE, COAH.- Con una expectativa de entre 25 mil y 30 mil asistentes y una derrama económica aproximada de 2 millones de pesos, el alcalde Tomás Gutiérrez Merino presentó el Festival de la Catrina, Feria del Tamal y Pan de Pulque 2026, que se llevará a cabo del 30 de octubre al 1 de noviembre en la Plaza de Armas.

Acompañado de Teresita Escalante Contreras, presidenta honoraria del DIF Municipal, el Edil señaló que la celebración busca preservar las tradiciones mexicanas, promover la convivencia familiar y generar oportunidades económicas para comerciantes, productores y emprendedoras de Ramos Arizpe.

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“Estamos rescatando nuestras tradiciones con estos eventos del Festival de la Catrina y el Día de Muertos. Está pensado en que las familias disfruten, y compartan en familia. Nos da mucho gusto ver a los abuelitos, a los niños, a las mamás y papás disfrutando juntos de estas celebraciones”, expresó.

ATRACTIVOS GASTRONÓMICOS

El festival contará con 50 expositores gastronómicos: 35 dedicados a la venta de distintas variedades de tamales y 15 a la comercialización de pan de pulque. Además, participarán más de 30 mujeres emprendedoras que ofrecerán sus productos.

Gutiérrez Merino indicó que se espera la llegada de visitantes de Saltillo, Arteaga, Monterrey y otros municipios de la región, lo que representará una oportunidad para incrementar las ventas de los productores locales y establecer contactos comerciales de cara a la temporada decembrina.

$!En conferencia de prensa dan a conocer los detalles de estos festejos.
En conferencia de prensa dan a conocer los detalles de estos festejos. CORTESÍA

CALLEJONEADA Y CONCURSO DE CATRINAS

El secretario de Desarrollo Social, José Humberto García Zertuche, informó que las actividades comenzarán el viernes 30 de octubre con una callejoneada programada a las 18:30 horas. El recorrido partirá de la calle Allende y concluirá en la Plaza de Armas, con la participación de jardines de niños, instituciones educativas y contingentes culturales.

La programación incluirá presentaciones artísticas, música, bailables tradicionales, decoración alusiva al Día de Muertos y una exposición de 14 altares elaborados por instituciones educativas y organizaciones del municipio. También se instalará un altar especial dedicado al general Eulalio Gutiérrez.

Entre las actividades principales se encuentra el Concurso de Catrinas y Catrines, cuya pasarela y premiación se realizarán el viernes 30 de octubre. Los participantes competirán por premios de 6 mil pesos para el primer lugar, 4 mil para el segundo y 2 mil para el tercero.

La convocatoria está dirigida a habitantes de Ramos Arizpe a partir de los seis años de edad. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 29 de octubre en la Casa de la Cultura, en horarios de 8:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas.

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Las actividades del sábado 31 de octubre y domingo 1 de noviembre se desarrollarán de las 12:00 a las 22:00 horas, con exposición de altares, venta de alimentos, participación de emprendedoras y espectáculos culturales.

Para el cierre del domingo está prevista la presentación de la Banda de Música del Gobierno del Estado, de las 19:00 a las 20:00 horas.

En la presentación del festival también participaron Mónica Merino Sánchez, directora municipal de Educación, y Aarón López Lomas, director de la Casa de la Cultura, además de funcionarios de las dependencias involucradas en la organización.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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