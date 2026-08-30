Invitan a taller gratuito de cartonería en Arteaga

La actividad se desarrollará los sábados, de 10:00 a 12:00 horas, en las instalaciones de la Presidencia Municipal de Arteaga, donde participantes de distintas edades podrán acercarse a esta disciplina y aprender técnicas relacionadas con el trabajo del cartón y el papel.

ARTEAGA, COAH.- La tradición artesanal y la expresión artística tendrán un nuevo espacio en Arteaga con la realización de un taller gratuito de cartonería, que será impartido por el artista coahuilense Francisco Corpus Valero a partir del próximo 12 de septiembre.

Corpus Valero dio a conocer la convocatoria a través de sus redes sociales e invitó a la comunidad a aprovechar esta oportunidad de formación artística, que no tendrá ningún costo para los asistentes.

El programa contempla un total de 10 sesiones, por lo que el taller se extenderá del sábado 12 de septiembre al sábado 14 de noviembre de 2026. Uno de los principales requisitos para participar es asumir el compromiso de asistir durante todo el periodo de actividades.

Más que un curso aislado, la propuesta busca generar un espacio constante para el aprendizaje y la creación, en el que los participantes puedan familiarizarse con la cartonería y desarrollar sus propias piezas a partir de materiales y técnicas artesanales.

La participación será completamente gratuita, aunque los interesados deberán considerar que el cupo estará sujeto a las condiciones de organización del taller y deberán comprometerse con la asistencia a las 10 sesiones programadas.

La trayectoria de Corpus Valero también se encuentra vinculada con la promoción de los saberes culturales de Coahuila. La Secretaría de Cultura estatal informó en julio que el artista fue seleccionado dentro de la convocatoria “Un Viaje a la Luna”, correspondiente a Talleres Artístico-Educativos del programa AIEC 2026, con un proyecto de Cartonería y Papel. La iniciativa forma parte de los esfuerzos para impulsar la formación artística y preservar conocimientos tradicionales en diferentes municipios de la entidad.