Clásicas Girls Saltillo rugirán por una causa: convocan a rodada para apoyar a Gerardo Quintanilla

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    Clásicas Girls Saltillo rugirán por una causa: convocan a rodada para apoyar a Gerardo Quintanilla
    La convocatoria está abierta a familias, amigos y aficionados a los autos que deseen sumarse con su presencia o algún donativo. REDES SOCIALES

Clásicas Girls Saltillo realizará un encuentro con causa para apoyar a Gerardo Quintanilla, quien atraviesa un proceso médico y permanece hospitalizado

El rugido de los motores y la pasión por los vehículos clásicos se convertirán en un gesto de solidaridad en Saltillo, donde el grupo femenino Clásicas Girls Saltillo prepara un encuentro con causa para apoyar a Gerardo Quintanilla, un joven que actualmente enfrenta un proceso médico.

La agrupación, integrada por mujeres aficionadas a las camionetas y los automóviles clásicos, decidió poner nuevamente de manifiesto que su pasión por los vehículos puede ir más allá de las exhibiciones y las rodadas, al sumarse a una causa que busca brindar respaldo a Gerardo y a su familia durante este complicado momento.

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El encuentro está programado para el 5 de septiembre a las 17:00 horas en Sendero Sur, donde se espera reunir a integrantes de la agrupación, propietarios de vehículos clásicos, familiares, amigos y ciudadanos que deseen participar.

La convocatoria tiene como principal objetivo generar apoyo para Gerardo Quintanilla, quien permanece hospitalizado mientras atraviesa una situación médica que ha requerido atención especializada. Por ello, los organizadores invitan a la comunidad a participar y contribuir de acuerdo con sus posibilidades.

La jornada permitirá a los asistentes disfrutar de una convivencia en torno a los vehículos clásicos, pero también tendrá un propósito solidario: reunir donativos y apoyo para el joven y sus seres queridos.

Clásicas Girls Saltillo destacó que no es necesario contar con una camioneta o automóvil clásico para formar parte de la iniciativa. La invitación está abierta a quienes quieran acudir con su familia, amigos o simplemente sumarse mediante algún donativo.

La agrupación busca que la afición por los vehículos se transforme en una oportunidad para ayudar, demostrando que detrás de cada rodada también existe una comunidad dispuesta a tender la mano cuando uno de sus integrantes atraviesa momentos difíciles.

El encuentro representa además una muestra del papel que han asumido las mujeres dentro del mundo de los autos clásicos, al combinar una afición compartida con actividades de convivencia y acciones de carácter social.

Con esta iniciativa, Clásicas Girls Saltillo hace un llamado a la solidaridad de la comunidad saltillense para acompañar a Gerardo y a su familia, con la expectativa de que la participación de los asistentes pueda representar un respaldo significativo durante su proceso médico.

Quienes deseen colaborar podrán acudir al encuentro del 5 de septiembre a las 17:00 horas en Sendero Sur, ya sea a bordo de su vehículo clásico o simplemente con la disposición de apoyar.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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