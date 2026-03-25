Obra vial en Saltillo llega a la Agua Nueva y a la 23 de Noviembre

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Saltillo
/ 25 marzo 2026
    Obra vial en Saltillo llega a la Agua Nueva y a la 23 de Noviembre
    El alcalde de Saltillo, Javier Díaz, aseguró que los trabajos tienen como finalidad optimizar las condiciones de tránsito para todas las personas. CORTESÍA

La atención incluyó asfalto nuevo, nivelación y reductores de velocidad

El Gobierno Municipal de Saltillo realizó trabajos de rehabilitación vial en calles de las colonias Agua Nueva y 23 de Noviembre, como parte de las acciones permanentes de mantenimiento en distintos sectores de la ciudad.

En la colonia Agua Nueva, las cuadrillas intervinieron la calle Cuarta, en el tramo comprendido entre Segunda y Séptima. Mientras que en la colonia 23 de Noviembre se trabajó sobre la calle Venustiano Carranza, donde además se instalaron reductores de velocidad.

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De acuerdo con la información, las labores consistieron en el retiro del pavimento deteriorado, aplicación de asfalto caliente y nivelación de la superficie, con el objetivo de mejorar las condiciones de tránsito para automovilistas, peatones y transporte público.

“Todos estos trabajos tienen como finalidad optimizar las condiciones de tránsito tanto para automovilistas como para el transporte público y peatones en nuestra ciudad”, señaló el alcalde Javier Díaz González.

$!El Ayuntamiento de Saltillo invita a la ciudadanía a reportar desperfectos en vialidades a través del asistente virtual de Chatbot.
El Ayuntamiento de Saltillo invita a la ciudadanía a reportar desperfectos en vialidades a través del asistente virtual de Chatbot. CORTESÍA

Además de las calles al interior de colonias, el municipio informó que mantiene intervenciones diarias en bulevares principales de Saltillo, entre ellos Antonio Cárdenas, en sentido de norte a sur; Venustiano Carranza e Isidro López Zertuche, al norte de la ciudad.

Las autoridades señalaron que estas acciones forman parte del programa permanente de mantenimiento vial y que la atención se prioriza con base en las necesidades detectadas y los reportes ciudadanos. Los desperfectos en calles y avenidas pueden reportarse a través del chatbot “Saltillo Fácil”, al número 844-160-08-08.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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