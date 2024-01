IP de Coahuila reconoce necesidad de más estaciones de monitoreo del aire: ‘gobierno debe buscar opciones’

La iniciativa privada reconoció la necesidad de contar con más estaciones para medir la contaminación en la región, equipos que debe adquirir la autoridad, mientras que la obligación de la industria es invertir, pero en los equipos dentro de sus procesos.

El presidente de la Asociación de Industriales y Empresarios de Ramos Arizpe (AIERA), Sergio Alain Aguilar Guerra, reconoció que es necesario invertir en estos centros de monitoreo porque seguirá el crecimiento, mientras que la calidad del aire es sumamente importante en la vida de todos los habitantes de la Región Sureste.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: aumentan colegiaturas de UANE hasta 60%, señalan alumnos

Sin embargo, al cuestionarle si la industria está dispuesta a aportar para la compra de estos centros de monitoreo, respondió que no tienen la obligación; donde sí están obligados es en invertir en equipos dentro de sus procesos para mitigar la contaminación.

“Pero no tiene la obligación de aportar para estos centros de monitoreo; las dependencias gubernamentales que se dedican a esto, ellos sí tienen la obligación de conseguir los recursos para tener la infraestructura necesaria para cumplir su trabajo de monitoreo”, indicó.

En la región de Ramos Arizpe, uno de los giros que más puede contaminar es la fundición debido a sus procesos; sin embargo, dentro de sus responsabilidades es contar con equipos, infraestructura y tecnología en sus procesos para controlar las emisiones.

“La responsabilidad de la industria es contar con toda la infraestructura posible y siempre buscar la reducción de gases al medio ambiente, esa es número uno, pero número dos es que las autoridades municipales, estatales y federales deben monitorear, auditar y vigilar que todas las empresas acaten estos reglamentos”, dijo.

Ante ello, dejó claro que “no podemos aceptar un no tengo gente para ir a auditar, no tengo equipo para medir, no tengo la capacidad para cubrir toda la zona industrial; no es aceptable, entonces debemos confiar en que la autoridad regulatoria tenga la capacidad de monitorear esto”.

Pero también reconoció que hay empresas que a lo mejor se pueden quedar cortas y emitir emisiones; con ellas consideró que las autoridades regulatorias deben monitorearlas, para que aquellas que no estén dentro de los parámetros permitidos, les pueda caer todo el peso de la ley.

Por su parte, el presidente de Canacintra Coahuila Sureste, Eduardo Garza Martínez, coincidió en señalar que es muy importante monitorear la calidad del aire; aunque es una responsabilidad principalmente del Gobierno Federal y Estatal, mientras que el de las empresas es cumplir con los límites que se establecen en las emisiones.

Recordó que hace unos años se acordó que se iban a instalar cinco o seis estaciones de monitoreo en Coahuila, pero se necesitan todavía más y tenerlas en varios puntos; uno de ellos puede ser entre los límites de Coahuila y Nuevo León, porque la polución que viene de allá es importante.

Lo que no se mide, dijo, no se puede controlar; agregó que se venía trabajando con el Gobierno Federal, Estatal y la Secretaría del Medioambiente para poner las estaciones, incluso con el Conacyt.

TE PUEDE INTERESAR: Reducir jornada laboral afectaría a maquiladoras; necesitarán 600 mil trabajadores

Al preguntarle también si las empresas pueden aportar para la compra de las estaciones de monitoreo, respondió: “No es nuestro trabajo; nuestro trabajo es dar empleo, pagar impuestos y lo que pagamos es suficiente para que el gobierno cumpla con su chamba”, aseguró.

Aunque también hay algunas empresas que constantemente compran equipos y procesos de desarrollo para mitigar la contaminación, y muchas de ellas representan inversiones muy cuantiosas.

“Pero no nos olvidemos de cuál es la función de una empresa, como lo es maximizar, dar bienes y servicios, así como servir a la sociedad con empleos bien pagados y cumpliendo con sus obligaciones sociales, pero no hacer la chamba que le corresponde a otras instancias”, aseguró.