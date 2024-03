¿‘Jeepers Creepers‘, animal o bruja? Se viraliza misterioso ojo en taller mecánico de Saltillo

Al indagar, descubrió que la mirada provenía de un pequeño orificio en la pared . “Golpeábamos la pared y no se movía, tampoco parpadeaba” , expresa la joven en el video.

Ante la solicitud de más información por parte de los espectadores, la usuaria compartió un segundo video . En este, detalla que el taller se encuentra ubicado en una antigua casa y menciona que previo al descubrimiento del ojo en la pared, no se percibía ningún ruido.

Sin embargo, también surgieron dudas sobre la identidad del observador, cuestionando la posibilidad de que se tratara de un g ato debido a la reacción ante la luz , mientras que otros sugirieron la posibilidad de que fuera un ojo humano con una apariencia no convencional , profundizando aún más en el enigma.

Además, relata que tras golpear la pared y observar por más de cinco minutos, no obtuvieron ninguna reacción por parte del misterioso observador.

Una inspección posterior al suceso no arrojó resultados concluyentes. No se encontró ningún agujero por donde pudiera haber ingresado algún animal, ni señales de entrada en la pared del consultorio contiguo. Al regresar al lugar, el ojo ya no estaba presente, sumiendo el incidente en un desconcertante misterio.

Sin embargo, se cree que puede ser un suceso paranormal, ya que se refiere a un acontecimiento que desafía las explicaciones convencionales y científicas, escapando al entendimiento humano habitual.

Estos eventos suelen involucrar fenómenos inexplicables, como avistamientos de entidades fantasmales, objetos que se mueven sin causa aparente, o percepciones extrasensoriales que desafían la lógica.

La naturaleza de lo paranormal despierta fascinación y debate, ya que desafía nuestra comprensión del mundo y nos invita a explorar lo desconocido.

Hasta el momento, no se ha proporcionado ninguna explicación sobre el extraño suceso, dejando a la joven y a los espectadores con interrogantes sin resolver.