Congreso de Coahuila pide apoyo a legisladores federales para incluir a la Región Carbonífera en programa de desarrollo

Saltillo
/ 22 octubre 2025
    Legisladores locales respaldaron el llamado para reactivar la economía de la Región Carbonífera. FOTO: VANGUARDIA/HOMERO SÁNCHEZ

Diputados locales aprobaron por unanimidad un exhorto para gestionar recursos y programas federales

Por unanimidad, el Congreso del Estado exhortó a diputadas, diputados y senadores federales por Coahuila a gestionar ante la Federación la inclusión de la Región Carbonífera en el programa Polos de Desarrollo para el Bienestar, así como los recursos necesarios para su reactivación económica en 2026.

La propuesta, presentada por la diputada Zulmma Guerrero, recordó que, aunque la presidenta de la República había mencionado la posibilidad de incorporar a Sabinas en dicho esquema, la región no apareció en la lista oficial publicada.

“La Región Carbonífera lleva años atravesando momentos difíciles. Necesitamos el apoyo de los legisladores federales para que no nos olviden”, expresó Guerrero, quien destacó el impacto que han tenido el cierre de empresas mineras y metalúrgicas, como AHMSA, en el empleo y la economía local.

El decreto aprobado reconoce que esta región ha sido históricamente el corazón productivo de Coahuila y un pilar de la generación eléctrica nacional. Sin embargo, la transición energética y la falta de diversificación han derivado en desempleo, migración y rezago social.

El Congreso subrayó que, pese a las ventajas competitivas de Coahuila —infraestructura, ubicación estratégica y capital humano capacitado—, el estado no ha sido integrado de forma efectiva en la política nacional de polos de desarrollo.

Temas


Desarrollo
Economía

Localizaciones


Monclova

Katya González

Reportera apasionada, desafiante y polifacética por naturaleza. Egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo con experiencia en cobertura de política y locales.

