Johan Gael de 4 años desapareció hace 6 años; su familia de Saltillo no lo deja de buscar

Quizá ésta no es la primera ocasión que ves el rostro de Johan Gael Cardona. Lleva seis años desaparecido, seis años que su hogar está incompleto, seis años que sus papás viven en angustia. El 4 de octubre de 2015, Johan desapareció en el ejido La Esmeralda, municipio de Galeana, Nuevo León. Tenía cuatro años; su edad actual es de nueve.

Su familia, que radica en Saltillo, no ha frenado los esfuerzos ni un solo día para seguir buscándolo. Y claro, no ha sido fácil. No solo lidian con la desesperación, el dolor y la angustia por no saber nada sobre su paradero. También se han enfrentado a los malos comentarios, las críticas y señalamientos por parte de la comunidad.

Pero en este camino, también se han encontrado con un sinnúmero de personas que los han apoyado con la difusión del caso a través de fotografías y publicaciones en redes sociales. A toda esa gente, su papá, Miguel Ángel Cardona de León, le dice: Muchas gracias.

Y a las personas que han preferido juzgar antes que sumar ayuda, Miguel Ángel los invita a pasar de la negatividad a la solidaridad.

“Cada día que pasa es más difícil. Ahorita mi esposa y yo tenemos problemas de depresión. Quisiera pedir a la gente que se ponga un poquito en nuestros zapatos y nos sigan ayudando a difundir la fotografía de Johan”, explicó el papá del menor.

Miguel Ángel también externó, que a pesar de que muchas veces han salido públicamente a explicar y aclarar varios puntos en torno al caso, no han dejado de ser juzgados. “Es muy difícil como papás. Se ha investigado que no tuvimos nada que ver con la desaparición”, comentó.

Todos podemos ayudar. Imprimir una fotografía de Johan y pegarla en un sitio visible es una forma de hacerlo. También se puede compartir material que se publica en la página de Facebook dedicada a la búsqueda sobre el caso: Johan Gael ayúdame a regresar a casa.

Teléfonos para brindar información: 844 118 75 95 / 844 236 24 67