Jorge Omar Rojas Zapata asume la Coordinación de la Unidad Laguna de la UAdeC para el periodo 2026-2029

TORREÓN, COAH.- En sesión de Consejo Universitario funcionando por Unidad, el M.D. Jorge Omar Rojas Zapata rindió protesta como coordinador de la Unidad Laguna de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) para el periodo 2026-2029, en una ceremonia que congregó a autoridades universitarias, estatales y municipales, así como a representantes del sector empresarial y a la comunidad académica.

El acto protocolario se llevó a cabo en el Aula Magna del Centro Cultural Universitario “Braulio Fernández Aguirre”, con la presencia del rector Octavio Pimentel Martínez; la presidenta ex oficio, Sandra López Chavarría; el secretario general de la Unidad Laguna, Israel Castillo Hernández, en representación del gobernador Manolo Jiménez Salinas; el coordinador de Mejora Coahuila, Hugo Dávila Prado; el fiscal general del Estado, Federico Fernández Montañez; y el alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda González, entre otras autoridades.

RESPALDO HISTÓRICO Y LLAMADO A LA CERCANÍA

En su mensaje, el rector Octavio Pimentel Martínez subrayó que la jornada electoral representó un ejercicio de solidez institucional y participación democrática sin precedentes en la Unidad Laguna.

Destacó que la comunidad universitaria defendió en unidad su proyecto educativo, con una votación que reflejó convicción y compromiso colectivo.

Asimismo, felicitó a Rojas Zapata por asumir la encomienda y lo exhortó a ejercer una gestión cercana, “de menos escritorio y más territorio”, privilegiando el contacto directo con estudiantes, docentes y trabajadores.

La elección registró una participación significativa: de un padrón de 13 mil 814 universitarios, emitieron su voto 12 mil 328. Jorge Omar Rojas Zapata obtuvo 11 mil 431 sufragios, equivalentes al 92.72 por ciento; la opción de Nuevas Elecciones alcanzó 821 votos (6.66 por ciento) y se contabilizaron 76 votos nulos.

PROYECTO DE UNIDAD CON SEIS EJES ESTRATÉGICOS

En su primer mensaje como coordinador, Rojas Zapata agradeció la confianza depositada en su proyecto por parte de docentes, estudiantes, personal manual y administrativo, y afirmó que su administración se sustentará en el diálogo y el trabajo colegiado con las y los directores de las escuelas y facultades de la Unidad Laguna.