Jorge Omar Rojas Zapata asume la Coordinación de la Unidad Laguna de la UAdeC para el periodo 2026-2029

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/ 6 febrero 2026
    Jorge Omar Rojas Zapata asume la Coordinación de la Unidad Laguna de la UAdeC para el periodo 2026-2029
    Jorge Omar Rojas Zapata rindió protesta como coordinador de la Unidad Laguna de la UAdeC para el periodo 2026-2029, ante el Consejo Universitario. FOTO: CORTESÍA

Con el 92.72 por ciento de los votos, recibió el respaldo mayoritario de la comunidad universitaria; presentó un plan de trabajo estructurado en seis ejes estratégicos

TORREÓN, COAH.- En sesión de Consejo Universitario funcionando por Unidad, el M.D. Jorge Omar Rojas Zapata rindió protesta como coordinador de la Unidad Laguna de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) para el periodo 2026-2029, en una ceremonia que congregó a autoridades universitarias, estatales y municipales, así como a representantes del sector empresarial y a la comunidad académica.

El acto protocolario se llevó a cabo en el Aula Magna del Centro Cultural Universitario “Braulio Fernández Aguirre”, con la presencia del rector Octavio Pimentel Martínez; la presidenta ex oficio, Sandra López Chavarría; el secretario general de la Unidad Laguna, Israel Castillo Hernández, en representación del gobernador Manolo Jiménez Salinas; el coordinador de Mejora Coahuila, Hugo Dávila Prado; el fiscal general del Estado, Federico Fernández Montañez; y el alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda González, entre otras autoridades.

TE PUEDE INTERESAR: Descartan lesiones graves en alumno agredido en secundaria de Saltillo; autoridades investigan los hechos

RESPALDO HISTÓRICO Y LLAMADO A LA CERCANÍA

En su mensaje, el rector Octavio Pimentel Martínez subrayó que la jornada electoral representó un ejercicio de solidez institucional y participación democrática sin precedentes en la Unidad Laguna.

Destacó que la comunidad universitaria defendió en unidad su proyecto educativo, con una votación que reflejó convicción y compromiso colectivo.

Asimismo, felicitó a Rojas Zapata por asumir la encomienda y lo exhortó a ejercer una gestión cercana, “de menos escritorio y más territorio”, privilegiando el contacto directo con estudiantes, docentes y trabajadores.

La elección registró una participación significativa: de un padrón de 13 mil 814 universitarios, emitieron su voto 12 mil 328. Jorge Omar Rojas Zapata obtuvo 11 mil 431 sufragios, equivalentes al 92.72 por ciento; la opción de Nuevas Elecciones alcanzó 821 votos (6.66 por ciento) y se contabilizaron 76 votos nulos.

PROYECTO DE UNIDAD CON SEIS EJES ESTRATÉGICOS

En su primer mensaje como coordinador, Rojas Zapata agradeció la confianza depositada en su proyecto por parte de docentes, estudiantes, personal manual y administrativo, y afirmó que su administración se sustentará en el diálogo y el trabajo colegiado con las y los directores de las escuelas y facultades de la Unidad Laguna.

$!Autoridades universitarias, estatales y municipales acompañaron la ceremonia celebrada en el Aula Magna del Centro Cultural Universitario “Braulio Fernández Aguirre”.
Autoridades universitarias, estatales y municipales acompañaron la ceremonia celebrada en el Aula Magna del Centro Cultural Universitario “Braulio Fernández Aguirre”. FOTO: CORTESÍA

Presentó un plan estructurado en seis ejes: Excelencia Académica, Innovación y Tecnología, Vinculación con la Sociedad, Bienestar universitario, Transparencia y Responsabilidad administrativa, e Identidad y orgullo universitario.

“Con trabajo y unidad fortaleceremos la esencia de la Universidad Autónoma de Coahuila. Así como en el bien fincamos el saber, aquí en la Unidad Laguna nadie es mejor que todos juntos”, enfatizó.

El nuevo coordinador asumió el compromiso de consolidar una gestión que combine calidad académica, modernización institucional y una mayor proyección social de la Universidad en la región Laguna.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


NOMBRAMIENTOS
Ceremonias

Localizaciones


Torreon, Coahuila

Organizaciones


UAdeC

Apolonio Alvarado

Apolonio Alvarado

Cada historia narrada por VANGUARDIA durante los últimos 45 años pasaron por el ojo y el visto bueno de Alvarado, adaptándose a los retos que ha enfrentado tanto el medio como el periodismo en general

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
SRE: Mirando a lo lejos

SRE: Mirando a lo lejos
true

Amparan a Adán y a la 4T una rampante impunidad
true

POLITICÓN: De alcaldes a peces gordos... ¿Operación Enjambre apunta a más estados?
Familiares de la propietaria denunciaron que personas ajenas derribaron parte de la barda del inmueble ubicado en la calle Evaristo Madero 921, en el centro de Saltillo.

Familia denuncia intento de despojo con maquinaria pesada en el Centro de Saltillo
Stellantis está reconociendo que sus activos valen menos después de fuertes inversiones para la producción de vehículos eléctricos.

Stellantis cae por 26 mil 500 mdd debido a retirada de vehículos eléctricos
¿Qué hacer en Saltillo? Mucho teatro con Sylvia Pasquel, obras para una sola persona y teatro de Monterrey

¿Qué hacer en Saltillo? Mucho teatro con Sylvia Pasquel, obras para una sola persona y teatro de Monterrey
El presidente de Argentina, Javier Milei, junto al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, tras la firma del histórico acuerdo comercial que busca estrechar los vínculos económicos entre ambas naciones.

Argentina y EU firman un amplio acuerdo comercial que profundiza su alianza
El conflicto en Ucrania y otras tensiones globales contrastan con la “neutralidad política” que el Comité Olímpico Internacional intenta promover en Milán-Cortina.

Los Juegos Olímpicos promueven la armonía mundial. El mundo va en dirección opuesta