Jornada de donación en la UTC cierra con éxito: beneficiarán a pacientes críticos

Coahuila
/ 27 febrero 2026
    Jornada de donación en la UTC cierra con éxito: beneficiarán a pacientes críticos
    Un total de 57 alumnos se registraron voluntariamente para participar en la colecta de sangre coordinada por el Centro Estatal de Transfusión Sanguínea. CORTESÍA

La universidad y el Centro Estatal de Transfusión Sanguínea recolectaron 13 paquetes globulares en una jornada que beneficiará a pacientes del Hospital Materno Infantil

Con una destacada participación de la comunidad universitaria, se realizó hoy la Jornada de Donación Voluntaria de Sangre en Ramos Arizpe. El evento logró el registro de 57 alumnos y la colecta efectiva de 13 paquetes globulares.

Durante la campaña, el rector Sergio Guadarrama destacó la relevancia de este acto altruista. El académico expresó que “al crear una cultura de donación se salvarán muchas vidas” en beneficio de la sociedad local.

Los 13 paquetes globulares recolectados serán destinados de manera inmediata al Hospital Materno Infantil para atender urgencias.
Los 13 paquetes globulares recolectados serán destinados de manera inmediata al Hospital Materno Infantil para atender urgencias. CORTESÍA

Guadarrama afirmó que este esfuerzo se verá reflejado directamente en la vida de quienes más lo necesitan. Asimismo, el rector aprovechó el espacio para agradecer a las y los jóvenes por su profunda conciencia social.

Por su parte, la Dra. Antonia Vázquez Medina aportó detalles técnicos sobre el impacto de la jornada. Como responsable sanitario del Centro Estatal de Transfusión Sanguínea, subrayó que “cada donación puede salvar hasta tres vidas”.

Personal médico especializado supervisó el proceso de extracción para garantizar la seguridad de los donantes universitarios.
Personal médico especializado supervisó el proceso de extracción para garantizar la seguridad de los donantes universitarios. CORTESÍA

Vázquez Medina explicó que la sangre recolectada beneficia principalmente a pacientes en estado crítico. Los suministros se destinarán al Hospital Materno Infantil para atender diversas urgencias médicas de la institución.

La doctora añadió que estos paquetes globulares son vitales para personas accidentadas. También resultan fundamentales para pacientes que enfrentan situaciones delicadas de salud que requieren transfusiones inmediatas.

