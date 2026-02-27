Impulsa UTC participación democrática y certificación industrial

La Universidad Tecnológica de Coahuila (UTC) ratificó su compromiso con la participación ciudadana mediante la firma de un convenio con el Instituto Electoral de Coahuila (IEC) para integrar a sus alumnos en procesos democráticos.

Sergio Guadarrama, rector de la institución, destacó que los jóvenes participarán en el programa de embajadores, desempeñándose como observadores y en labores de captura tras las jornadas de votación.

“Ratificamos el convenio con el IEC con el objeto de que los jóvenes puedan participar como observadores. Tienen un programa de embajadores, los cuales tendrían participación en la captura y todo ello”, explicó el rector.

Guadarrama subrayó que el desempeño de los alumnos ha colocado a la UTC en la cima de la participación cívica: “Fuimos la mejor universidad en el estado en materia de participación de jóvenes, y de todo el país”.

Por otro lado, la universidad fortaleció sus vínculos con el sector productivo tras recibir la visita del gerente de Diagnóstico de Seguridad Predictiva, buscando certificar las competencias laborales de los trabajadores industriales.

“Ellos ofrecen capacitación y trabajan en términos de predicción y mantenimiento. Buscan hacer alianza con la UTC, que está facultada por CONOCER para certificar competencias de trabajadores de la industria”, señaló Guadarrama.

Esta alianza estratégica no solo contempla la capacitación local, sino que abre una puerta para que los estudiantes y docentes de la UTC tengan presencia en proyectos de relevancia internacional.

“Tienen influencia en Argentina y otros países del Cono Sur. Se busca la alianza para que alumnos puedan, en determinado momento, trabajar en sus productos muy particulares de la empresa”, detalló el rector.

Finalmente, el funcionario mencionó que los mismos docentes universitarios fungirán como ponentes y maestros en este esquema, consolidando el liderazgo técnico de la institución en el mercado laboral global.

“Nuestros docentes trabajarían precisamente como ponentes y como maestros. Saben que el IEC, el INE y estas instituciones son serias y los muchachos han encontrado cobijo y reconocimiento en ellas”, concluyó.