Joven arrastra un potrillo en Sabinas, Coahuila; piden investigar posible maltrato animal

Las imágenes, registradas por una cámara de seguridad, muestran al equino atado mediante una cuerda y siendo estirado por el joven, hasta el punto en que el animal aparentemente es arrastrado durante parte del recorrido. El material comenzó a circular entre habitantes de la colonia y generó preocupación por las condiciones en que era tratado el potrillo.

SABINAS, COAH.- Vecinos de la colonia Infonavit solicitaron la intervención de las autoridades para investigar un presunto caso de maltrato animal , luego de que un joven fuera captado en video mientras aparentemente arrastraba a un potrillo sujeto con una cuerda por calles del sector.

De acuerdo con testimonios de residentes, algunos vecinos cuestionaron al joven sobre la manera en que estaba manejando al animal. Presuntamente, el señalado respondió que se trataba de una estrategia utilizada para amaestrarlo; sin embargo, la explicación no convenció a los habitantes, quienes consideraron que las imágenes podrían mostrar una conducta constitutiva de maltrato.

Ante la difusión del video, los vecinos pidieron que el caso sea revisado por las instancias correspondientes y que se determine si existe alguna responsabilidad conforme a la legislación vigente. Su principal petición es que se investiguen los hechos y, en caso de acreditarse alguna conducta indebida, se proceda conforme corresponda.

Hasta el momento no se ha informado oficialmente sobre alguna sanción o procedimiento contra el joven señalado. Corresponderá a las autoridades competentes determinar si los hechos registrados constituyen una infracción o delito.

El caso del potrillo captado mientras presuntamente era arrastrado con una cuerda en calles de la colonia Infonavit, en Sabinas, se suma a una serie de denuncias y hechos polémicos relacionados con el maltrato animal que han generado indignación en distintas regiones de Coahuila.

Situaciones ocurridas en Saltillo, Torreón, Monclova y otros municipios en las últimas semanas han colocado nuevamente el bienestar animal en el centro de la discusión pública.