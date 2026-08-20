Joven arrastra un potrillo en Sabinas, Coahuila; piden investigar posible maltrato animal

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    Joven arrastra un potrillo en Sabinas, Coahuila; piden investigar posible maltrato animal
    En el video se observa al equino sujeto con una cuerda mientras el joven lo estira durante el recorrido. ESPECIAL

Las imágenes fueron registradas por una cámara de seguridad y posteriormente comenzaron a circular en redes

SABINAS, COAH.- Vecinos de la colonia Infonavit solicitaron la intervención de las autoridades para investigar un presunto caso de maltrato animal, luego de que un joven fuera captado en video mientras aparentemente arrastraba a un potrillo sujeto con una cuerda por calles del sector.

Las imágenes, registradas por una cámara de seguridad, muestran al equino atado mediante una cuerda y siendo estirado por el joven, hasta el punto en que el animal aparentemente es arrastrado durante parte del recorrido. El material comenzó a circular entre habitantes de la colonia y generó preocupación por las condiciones en que era tratado el potrillo.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/acuna/maltrato-animal-enciende-alertas-y-habilitan-linea-de-denuncias-en-acuna-coahuila-KK22939663

De acuerdo con testimonios de residentes, algunos vecinos cuestionaron al joven sobre la manera en que estaba manejando al animal. Presuntamente, el señalado respondió que se trataba de una estrategia utilizada para amaestrarlo; sin embargo, la explicación no convenció a los habitantes, quienes consideraron que las imágenes podrían mostrar una conducta constitutiva de maltrato.

Ante la difusión del video, los vecinos pidieron que el caso sea revisado por las instancias correspondientes y que se determine si existe alguna responsabilidad conforme a la legislación vigente. Su principal petición es que se investiguen los hechos y, en caso de acreditarse alguna conducta indebida, se proceda conforme corresponda.

Hasta el momento no se ha informado oficialmente sobre alguna sanción o procedimiento contra el joven señalado. Corresponderá a las autoridades competentes determinar si los hechos registrados constituyen una infracción o delito.

El caso del potrillo captado mientras presuntamente era arrastrado con una cuerda en calles de la colonia Infonavit, en Sabinas, se suma a una serie de denuncias y hechos polémicos relacionados con el maltrato animal que han generado indignación en distintas regiones de Coahuila.

Situaciones ocurridas en Saltillo, Torreón, Monclova y otros municipios en las últimas semanas han colocado nuevamente el bienestar animal en el centro de la discusión pública.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/monclova/metian-a-los-perros-en-costales-y-los-golpeaban-exhiben-ante-juez-el-maltrato-en-fundacion-frichem-de-castanos-JK22933974

Uno de los casos que mayor repercusión ha tenido es el de “Rocky”, el perro que murió después de ser arrastrado por una camioneta en Saltillo, situación que derivó en protestas, denuncias y un proceso judicial.

A este contexto se agregan otros casos reportados recientemente, como la muerte de una perrita identificada como Panqué, presuntamente tras ser pateada durante una riña en Saltillo, así como investigaciones por maltrato animal en la Región Centro con el caso Frichem.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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