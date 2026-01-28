Avanza a etapa intermedia proceso por feminicidio de Nallely en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El proceso judicial por el feminicidio de Nallely Alejandra Rodríguez Calvillo avanza dentro del sistema penal acusatorio y actualmente se encuentra en la etapa intermedia, una fase clave previa al juicio oral, confirmaron fuentes judiciales en Piedras Negras.

El caso se remonta a junio de 2024, cuando el cuerpo de la joven de 32 años fue localizado sin vida en un predio baldío situado en las inmediaciones de un cuartel, lo que generó una amplia movilización de corporaciones de seguridad y personal ministerial. Tras las investigaciones iniciales, Freddy ¨N¨, quien mantenía una relación sentimental con la víctima, fue señalado como presunto responsable de los hechos y quedó sujeto a proceso penal.

TE PUEDE INTERESAR: Ofrece Tecnológico de Piedras Negras pase directo y descuentos a egresados del CBTIS 34

En esta fase intermedia, el procedimiento se centra en la revisión, depuración y admisión de los medios de prueba que serán presentados durante el juicio oral. Se trata de un momento determinante dentro del proceso, ya que únicamente las pruebas avaladas en esta etapa podrán ser desahogadas ante el tribunal que conocerá del fondo del asunto.

De acuerdo con la información disponible, durante esta etapa las partes procesales exponen sus argumentos respecto a la pertinencia y legalidad de los datos de prueba recabados a lo largo de la investigación, lo que permitirá delimitar el alcance del juicio y los elementos que serán valorados para establecer la responsabilidad penal del imputado.

Fuentes judiciales indicaron que en los próximos días se estará definiendo la fecha para la audiencia de juicio oral, en la que se analizarán las pruebas admitidas y se escucharán los alegatos correspondientes. Será en ese momento cuando se determine la situación jurídica de Freddy ¨N¨ y, en su caso, se emita la sentencia conforme a lo establecido por la ley.

El caso ha seguido su curso legal desde el hallazgo del cuerpo de la víctima y permanece bajo el seguimiento de las autoridades judiciales, al tratarse de un delito clasificado como feminicidio. Hasta ahora, no se ha informado sobre cambios en la situación procesal del imputado, más allá del avance a esta nueva etapa del procedimiento.

El desarrollo del proceso se mantiene dentro de los plazos legales, mientras continúan las diligencias necesarias para la eventual celebración del juicio oral. El caso de Nallely Alejandra Rodríguez Calvillo se suma a otros expedientes por violencia contra las mujeres que se encuentran en distintas fases del sistema de justicia penal en la región norte de Coahuila.

(Con información de medios locales)