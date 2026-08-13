Entregan 472 aparatos auditivos en Torreón; invierten 3.4 mdp

TORREÓN, COAH.- Con la finalidad de garantizar la inclusión y brindar igualdad de oportunidades a la población, este jueves se realizó la entrega de 472 aparatos auditivos en beneficio directo de 252 personas, mediante una inversión de 3.4 millones de pesos. El evento estuvo encabezado por el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís, acompañado por Selina Bremer de Cepeda, presidenta honoraria del DIF Torreón. Durante su intervención, el edil destacó que la entrega de apoyos sociales representa una de las tareas más gratificantes de la administración pública y confirmó que se dará continuidad al programa “Ver y escuchar”.

“La mano de la Administración Municipal va a seguir trabajando por la gente más vulnerable, por quienes más lo necesitan. Vamos a estar en conjunto con el DIF y Selina, quien tiene todo mi apoyo, así como su equipo de trabajo, porque han demostrado que tienen mucha sensibilidad y trato cercano con la gente”, afirmó el munícipe. Riquelme Solís enfatizó que este programa busca abrir oportunidades reales de desarrollo. Señaló que recuperar la capacidad auditiva permite a las personas mejorar su aprendizaje, fortalecer la convivencia familiar y recobrar la autonomía personal.

También subrayó que, aunque las obras de infraestructura son prioritarias, la atención humana sigue siendo la inversión más valiosa para su gobierno. El presidente municipal definió esta iniciativa como un acto de justicia social que va más allá de la retórica política. Señaló que la fortaleza de un municipio radica en su capacidad de ser incluyente y respetuoso con la ciudadanía, sin distinción de edad o condición socioeconómica. Selina Bremer de Cepeda explicó que estos apoyos generan una transformación profunda en el entorno personal y familiar de quienes los reciben. Detalló que, al optimizar la comunicación, se reduce la frustración, se fomenta la vida social y se fortalece la salud emocional de las personas beneficiarias.

En el presídium también estuvieron presentes Hugo Dávila, secretario de Desarrollo Regional en La Laguna; Rosa María Díaz Venegas, regidora presidenta de la Comisión del DIF; Marlene Martínez Valdés, directora del DIF Torreón, y Sara Pereda, en representación de las familias beneficiadas.