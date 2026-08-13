Entregan 472 aparatos auditivos en Torreón; invierten 3.4 mdp

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    Entregan 472 aparatos auditivos en Torreón; invierten 3.4 mdp
    Un total de 252 personas recibieron aparatos auditivos durante la jornada realizada este jueves en Torreón. SANDRA GÓMEZ

Los apoyos beneficiaron a 252 personas como parte del programa “Ver y escuchar”, al que el Municipio dará continuidad

TORREÓN, COAH.- Con la finalidad de garantizar la inclusión y brindar igualdad de oportunidades a la población, este jueves se realizó la entrega de 472 aparatos auditivos en beneficio directo de 252 personas, mediante una inversión de 3.4 millones de pesos.

El evento estuvo encabezado por el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís, acompañado por Selina Bremer de Cepeda, presidenta honoraria del DIF Torreón. Durante su intervención, el edil destacó que la entrega de apoyos sociales representa una de las tareas más gratificantes de la administración pública y confirmó que se dará continuidad al programa “Ver y escuchar”.

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“La mano de la Administración Municipal va a seguir trabajando por la gente más vulnerable, por quienes más lo necesitan. Vamos a estar en conjunto con el DIF y Selina, quien tiene todo mi apoyo, así como su equipo de trabajo, porque han demostrado que tienen mucha sensibilidad y trato cercano con la gente”, afirmó el munícipe.

Riquelme Solís enfatizó que este programa busca abrir oportunidades reales de desarrollo. Señaló que recuperar la capacidad auditiva permite a las personas mejorar su aprendizaje, fortalecer la convivencia familiar y recobrar la autonomía personal.

$!El alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís confirmó que el Municipio dará continuidad al programa “Ver y escuchar”.
El alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís confirmó que el Municipio dará continuidad al programa “Ver y escuchar”. SANDRA GÓMEZ

También subrayó que, aunque las obras de infraestructura son prioritarias, la atención humana sigue siendo la inversión más valiosa para su gobierno.

El presidente municipal definió esta iniciativa como un acto de justicia social que va más allá de la retórica política. Señaló que la fortaleza de un municipio radica en su capacidad de ser incluyente y respetuoso con la ciudadanía, sin distinción de edad o condición socioeconómica.

Selina Bremer de Cepeda explicó que estos apoyos generan una transformación profunda en el entorno personal y familiar de quienes los reciben. Detalló que, al optimizar la comunicación, se reduce la frustración, se fomenta la vida social y se fortalece la salud emocional de las personas beneficiarias.

$!Autoridades municipales informaron que la entrega de los 472 dispositivos representó una inversión de 3.4 millones de pesos.
Autoridades municipales informaron que la entrega de los 472 dispositivos representó una inversión de 3.4 millones de pesos. SANDRA GÓMEZ

En el presídium también estuvieron presentes Hugo Dávila, secretario de Desarrollo Regional en La Laguna; Rosa María Díaz Venegas, regidora presidenta de la Comisión del DIF; Marlene Martínez Valdés, directora del DIF Torreón, y Sara Pereda, en representación de las familias beneficiadas.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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