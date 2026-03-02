Juan Carlos Ortiz asume dirección de Ingeniería en la UAdeC Unidad Sureste para el periodo 2025-2028

El rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Octavio Pimentel Martínez, encabezó la toma de protesta del Dr. Juan Carlos Ortiz Cuéllar como director de la Facultad de Ingeniería de la Unidad Sureste para el periodo 2025-2028, en una ceremonia realizada en el Aula Millennium del plantel.

Acompañado por la coordinadora de la Unidad Sureste, Eva Kerena Hernández Martínez, funcionarios de la administración central, directivos universitarios, representantes del sector empresarial, docentes y estudiantes, el Rector refrendó el respaldo institucional a la nueva gestión, al subrayar que la Facultad inicia una etapa enfocada en el fortalecimiento académico y la formación integral de sus estudiantes.

Durante su mensaje, Pimentel Martínez destacó que el principal desafío de la institución es preparar a la próxima generación de ingenieras e ingenieros que participarán activamente en la transformación social y productiva del país. En ese sentido, convocó a trabajar de manera articulada entre autoridades universitarias, docentes, el Colegio de Ingenieros y el sector empresarial, a fin de consolidar programas educativos de calidad, mantener las acreditaciones de Licenciatura y Posgrado y elevar el desempeño de los egresados en evaluaciones nacionales como el Examen General para el Egreso de Licenciatura (EGEL).