Juan Carlos Ortiz asume dirección de Ingeniería en la UAdeC Unidad Sureste para el periodo 2025-2028
Ortiz Cuéllar planteó fortalecer la vinculación con la industria y actualizar los programas académicos frente a retos como la inteligencia artificial y la transición energética
El rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Octavio Pimentel Martínez, encabezó la toma de protesta del Dr. Juan Carlos Ortiz Cuéllar como director de la Facultad de Ingeniería de la Unidad Sureste para el periodo 2025-2028, en una ceremonia realizada en el Aula Millennium del plantel.
Acompañado por la coordinadora de la Unidad Sureste, Eva Kerena Hernández Martínez, funcionarios de la administración central, directivos universitarios, representantes del sector empresarial, docentes y estudiantes, el Rector refrendó el respaldo institucional a la nueva gestión, al subrayar que la Facultad inicia una etapa enfocada en el fortalecimiento académico y la formación integral de sus estudiantes.
Durante su mensaje, Pimentel Martínez destacó que el principal desafío de la institución es preparar a la próxima generación de ingenieras e ingenieros que participarán activamente en la transformación social y productiva del país. En ese sentido, convocó a trabajar de manera articulada entre autoridades universitarias, docentes, el Colegio de Ingenieros y el sector empresarial, a fin de consolidar programas educativos de calidad, mantener las acreditaciones de Licenciatura y Posgrado y elevar el desempeño de los egresados en evaluaciones nacionales como el Examen General para el Egreso de Licenciatura (EGEL).
Por su parte, el nuevo director, Juan Carlos Ortiz Cuéllar, asumió el encargo con un llamado a la corresponsabilidad académica. Señaló que su administración buscará posicionar a la Facultad como referente nacional en innovación con ética, a través de la aplicación de las ciencias y las matemáticas para incidir en el bienestar humano.
En su intervención, reconoció que la educación en ingeniería enfrenta retos impostergables como la emergencia climática, la incorporación responsable de la inteligencia artificial en los procesos industriales, así como el desarrollo de la electromovilidad y las energías limpias. Ante este panorama, afirmó que será prioritario actualizar los planes de estudio y fortalecer la formación de profesionistas capaces no solo de dominar la técnica, sino de liderar la transición tecnológica con conciencia social y compromiso ambiental.
Ortiz Cuéllar también planteó robustecer la vinculación con la industria y los centros de investigación, con el objetivo de que los proyectos generados en las aulas trasciendan al entorno productivo y social. Para ello, convocó a docentes e investigadores a continuar como guías en la construcción de soluciones innovadoras que respondan a las necesidades regionales y nacionales.
La ceremonia marcó el inicio formal de una gestión que apuesta por la actualización académica, la vinculación estratégica y la formación de capital humano especializado, en un contexto donde la ingeniería desempeña un papel clave en el desarrollo sostenible y la competitividad del estado.