Juegan broma y mueven corona del monumento a Miguel Hidalgo en Parras de la Fuente

La pieza había sido colocada el pasado 16 de septiembre por autoridades educativas y municipales como parte de los actos cívicos por el Día de la Independencia, en el monumento dedicado a Miguel Hidalgo, ubicado en la Plaza de Armas, sobre la calle Madero.

PARRAS, COAH.- Una broma generó confusión entre habitantes y visitantes de Parras luego de que la corona conmemorativa colocada en el monumento al cura Miguel Hidalgo fuera retirada de su sitio y apareciera a unos metros de distancia.

Sin embargo, durante este fin de semana, personas que transitaban por la zona observaron que la corona ya no se encontraba en el monumento. La pieza fue localizada en la entrada del Registro Civil, sobre la calle Reforma, a escasos metros del lugar donde había sido instalada originalmente.

La situación llamó la atención de algunos ciudadanos, quienes al observar la corona fuera de su sitio comenzaron a cuestionarse las razones por las que había sido trasladada e incluso surgieron comentarios sobre la posibilidad de que existiera algún motivo negativo detrás del hecho.

Ante la incertidumbre, autoridades aclararon que no se trató de un acto con alguna intención ofensiva o dañina, sino de una broma realizada por personas que movieron la pieza sin autorización.

Las autoridades recordaron que la corona forma parte de la ceremonia conmemorativa realizada con motivo del aniversario de la Independencia de México y que fue colocada como reconocimiento a la figura histórica de Miguel Hidalgo.

Asimismo, hicieron un llamado a la ciudadanía a respetar los monumentos, símbolos y actos cívicos, además de consultar información oficial ante situaciones inusuales para evitar que este tipo de hechos genere confusión o versiones equivocadas.