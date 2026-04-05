Unidad móvil del DIF Saltillo sumará escáner mamario y baumanómetros

De acuerdo con la información, estos equipos se integrarán a la estrategia con el objetivo de ampliar los servicios gratuitos que se ofrecen a la población en distintos sectores de la ciudad.

El programa Amor en Movimiento, operado por el DIF Saltillo , incorporará un escáner mamario y baumanómetros a su unidad móvil, luego de que el Consejo Directivo del organismo aprobara modificaciones a sus reglas de operación.

Con esta actualización, la unidad móvil podrá sumar nuevas herramientas de atención en salud dentro de sus recorridos, dirigidos principalmente a personas en situación de vulnerabilidad o con dificultades para acceder a este tipo de servicios.

“Amor en Movimiento se ha consolidado como una alternativa cercana y efectiva para llevar los servicios del DIF hasta donde más se necesitan”, señaló el alcalde Javier Díaz González.

Durante la primera sesión extraordinaria del Consejo Directivo del DIF Saltillo, también se autorizó un aumento al presupuesto anual del organismo, que para este año superará los 54 millones de pesos.

Además, en la misma sesión se aprobó el nombramiento de Rosa Martha Cepeda Morales como coordinadora de Talleres, así como modificaciones al organigrama del sistema municipal.

La administración municipal indicó que el fortalecimiento del programa busca ampliar la cobertura de atención social y de salud a través de una modalidad itinerante.