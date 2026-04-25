Saltillo: pintan barda y borran mural en honor a migrantes frente al Biblioparque Sur

Asimismo, en la misma barda, pero sobre el bulevar Humberto Cid González —ambas perimetrales del Parque Carlos R. González—, se encontraba otro mural con poemas de Raúl Humberto Medina Tijerina.

La obra mostraba rostros de personas entrelazados con la palabra BIENVENIDOS; sin embargo, ahora luce una pintura totalmente verde.

Un mural en honor a las personas migrantes fue borrado de una barda ubicada frente al Biblioparque Sur de Saltillo , sobre el bulevar Otilio Zurdo Galván.

“A veces necesitamos salir, escuchar los autos y el rumor del pueblo, ese murmullo de ecos entre las calles: reconocer la voz del corazón”, decía una de las frases.

Las dos obras mostraban un deterioro visible, pues incluso los mensajes se apreciaban con dificultad.

Ambos murales fueron pintados en colaboración con el Instituto Municipal de Cultura de Saltillo (IMCS) en 2017, el primero de ellos por parte del colectivo Tripulaczion.

Con ese mural, Saltillo participó en 2017 junto a otras 14 ciudades del mundo que se sumaron a distintas expresiones artísticas en el marco del Día Internacional del Refugiado.

La celebración fue organizada por la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) e incluyó, ese 20 de junio, un concierto en Washington, un desayuno entre refugiados y la entonces presidenta de Chile, Michelle Bachelet, así como un concurso de talentos en Egipto, entre otras actividades.