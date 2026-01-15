La cera de candelilla sostiene a más de 100 familias en comunidades rurales de Ramos Arizpe

RAMOS ARIZPE, COAH.- La producción de cera de candelilla se mantiene como una de las actividades económicas fundamentales en el área rural de Ramos Arizpe. Maribel Marty Garza, directora de Desarrollo Rural, informó que más de 100 familias dependen directamente de este recurso natural en diversas comunidades.

“Todavía hay ejidos que se ejercen esta actividad. Son pocos realmente los que se dedican a la quema de la cera, pero sí todavía es una de las principales actividades en el cañón de Hipólito, Coloradas, Nuevo Yucatán y Tuxtepec”, explicó la funcionaria.

Uno de los mayores retos ha sido el combate al intermediarismo. Marty Garza destacó que en el cañón de Hipólito los productores ya cuentan con guías de venta, lo que les permite comercializar de forma directa y obtener mejores beneficios económicos por su trabajo.

Sobre el valor agregado, la directora resaltó el caso del ejido Coloradas: “Hay una muchacha que ya tiene su grupo y su certificado para que pueda vender la cera. Están haciendo ya producción de velas y cosas así que la van a exportar”.

Incluso, mencionó que el alcance de este producto ha cruzado fronteras, señalando que la representante de este grupo de mujeres emprendedoras tenía programado viajar a una convención en Europa para promover la cera y sus derivados artesanales.

“Todavía es un material que se maneja mucho aquí en el municipio de Ramos Arizpe”, afirmó Marty Garza, subrayando que la organización comunitaria ha sido clave para que el recurso sea aprovechado de manera más profesional y rentable.

Respecto al apoyo institucional, detalló que trabajan en vinculación con la Comisión Nacional Forestal para atraer recursos. “En Hipólito acaban de poner una especie de local cooperativa, bajaron recursos y tienen máquinas para hacer sus productos con cera y aceite de orégano”, indicó.

Finalmente, la funcionaria comentó que, aunque el mercado rural mensual no se ha retomado formalmente, los productores tienen espacios asegurados en eventos como el Ramos Fest para vender sus mercancías directamente a los habitantes de la cabecera municipal.