La cera de candelilla sostiene a más de 100 familias en comunidades rurales de Ramos Arizpe

Coahuila
/ 15 enero 2026
    La cera de candelilla sostiene a más de 100 familias en comunidades rurales de Ramos Arizpe
    Productores de ejidos como Hipólito y Coloradas avanzan en la transformación de la cera de candelilla en velas y otros productos con valor agregado. FOTO: VANGUARDIA

Buscan eliminar el ‘coyotaje’ mediante certificaciones y proyectos de valor agregado

RAMOS ARIZPE, COAH.- La producción de cera de candelilla se mantiene como una de las actividades económicas fundamentales en el área rural de Ramos Arizpe. Maribel Marty Garza, directora de Desarrollo Rural, informó que más de 100 familias dependen directamente de este recurso natural en diversas comunidades.

“Todavía hay ejidos que se ejercen esta actividad. Son pocos realmente los que se dedican a la quema de la cera, pero sí todavía es una de las principales actividades en el cañón de Hipólito, Coloradas, Nuevo Yucatán y Tuxtepec”, explicó la funcionaria.

TE PUEDE INTERESAR: Lanzan en Coahuila convocatoria Posible 2026 para impulsar el emprendimiento

Uno de los mayores retos ha sido el combate al intermediarismo. Marty Garza destacó que en el cañón de Hipólito los productores ya cuentan con guías de venta, lo que les permite comercializar de forma directa y obtener mejores beneficios económicos por su trabajo.

Sobre el valor agregado, la directora resaltó el caso del ejido Coloradas: “Hay una muchacha que ya tiene su grupo y su certificado para que pueda vender la cera. Están haciendo ya producción de velas y cosas así que la van a exportar”.

Incluso, mencionó que el alcance de este producto ha cruzado fronteras, señalando que la representante de este grupo de mujeres emprendedoras tenía programado viajar a una convención en Europa para promover la cera y sus derivados artesanales.

“Todavía es un material que se maneja mucho aquí en el municipio de Ramos Arizpe”, afirmó Marty Garza, subrayando que la organización comunitaria ha sido clave para que el recurso sea aprovechado de manera más profesional y rentable.

Respecto al apoyo institucional, detalló que trabajan en vinculación con la Comisión Nacional Forestal para atraer recursos. “En Hipólito acaban de poner una especie de local cooperativa, bajaron recursos y tienen máquinas para hacer sus productos con cera y aceite de orégano”, indicó.

Finalmente, la funcionaria comentó que, aunque el mercado rural mensual no se ha retomado formalmente, los productores tienen espacios asegurados en eventos como el Ramos Fest para vender sus mercancías directamente a los habitantes de la cabecera municipal.

Temas


Campo
Producción

Localizaciones


Ramos Arizpe

Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Gobernación y Hacienda citan a Armando Castilla para revisar el acoso judicial contra Vanguardia

Gobernación y Hacienda citan a Armando Castilla para revisar el acoso judicial contra Vanguardia
Carta a la Opinión Pública de Armando Castilla Galindo, Director de Vanguardia

Carta a la Opinión Pública de Armando Castilla Galindo, Director de Vanguardia
Adán Augusto, nutriéndose

Adán Augusto, nutriéndose
true

4T: Hay fracturas en el régimen
true

POLITICÓN: Fabricando delitos, así es como intenta amordazar a VANGUARDIA
El menor fue diagnosticado con hidronefrosis en el Hospital Materno Infantil desde diciembre pasado.

Madre de familia de Saltillo solicita apoyo para costear estudios médicos de su hijo de 9 años
El adulto mayor fue atendido por las autoridades.

Localizan con vida a campesino extraviado en General Cepeda

Denuncia en mi contra es para sofocar a VANGUARDIA, afirma Armando Castilla en entrevista

Denuncia en mi contra es para sofocar a VANGUARDIA, afirma Armando Castilla en entrevista