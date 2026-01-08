Tren Saltillo-Monterrey afectará 169 hectáreas de suelo forestal; amenaza biznagas y peyote

    El proyecto del Tren Saltillo–Monterrey implica riesgos ambientales significativos, documentados en la Manifestación de Impacto Ambiental regional. FOTO: FREEPIK

Especies de flora que están amenazadas o bajo protección especial deberán ser removidas y reubicadas

Documentos públicos correspondientes al proyecto del Tren Saltillo-Monterrey revelaron los peligros ambientales que se identificaron para la realización del proyecto.

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) a través de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) autorizaron la Manifestación de Impacto Ambiental modalidad Regional (MIA-R) promovida por la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario (ARTF).

El documento reveló que el proyecto ferroviario “requiere de la remoción total de la vegetación en una superficie total de 169.6377 hectáreas de vegetación secundaria de matorral desértico micrófilo (126.8840 hectáreas) y vegetación secundaria de matorral desértico rosetófilo (42.7537 hectáreas)”.

También se estima que se verán afectados 899 mil 388 individuos, entre los que se encuentran seis especies catalogadas como amenazadas o Sujetas a Protección Especial por la NOM-059-SEMARNAT-2010.

Entre ellas destacan el peyote (Lophophora williamsii) y la biznaga partida de Laredo (Coryphantha nickelsiae), así como la biznaga algodoncillo de estropajo (Astrophytum capricorne) y la biznaga barril de lima (Ferocactus pilosus) categorizadas como endémicas.

El documento además detalla que “si bien el proyecto requiere de un Cambio de Uso de Suelo en Áreas Forestales, con las medidas de prevención, mitigación y/o compensación propuestas por la promovente, no se afectarían los procesos ecológicos funcionales de los ecosistemas y la naturaleza de la dinámica”.

La MIA-R también tuvo el visto bueno de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) así como de los gobiernos de Nuevo León, Coahuila, Saltillo, Ramos Arizpe, Santa Catarina, García y San Pedro Garza García.

A su vez se detalló que las obras no se contraponen con el Programa de Manejo de la Sierra de Zapalinamé como Área Natural Protegida.

La infraestructura que conformará dicho proyecto contempla la construcción de cinco estaciones de pasajeros, 13 viaductos y un túnel así como obras complementarias tales 193 obras hidráulicas, de los cuales 26 son puentes ferroviarios y 16 obras de drenaje menor.

DETALLAN MEDIDAS DE COMPENSACIÓN

La MIA-R expone que el proyecto deberá implementar los siguientes programas para la compensación del impacto ambiental: de Conservación y protección de suelos, de Manejo Integral de Residuos, de Reforestación, de Rescate de Flora, de Rescate de Fauna y un Plan de Manejo, Vigilancia y Monitoreo Ambiental.

Se planea implementar un Programa de Rescate y Reubicación, en el que se contempla “el rescate y propagación de especies arbóreas y arbustivas que serán empleadas en labores de reforestación.

Asimismo detalla que se hará el rescate de cactáceas y rosetófilas, las cuales serán reubicadas en sitios donde el proyecto no afecte su integridad ecológica, conservando así sus poblaciones.

Las obras también deberán incluir letreros informativos sobre el respeto y protección de la flora y fauna silvestre, el respeto por el hábitat y prevención de su contaminación y la ubicación de áreas provisionales para el estacionamiento y/o mantenimiento de vehículos y maquinaria.

HÁBITAT DE FAUNA, TAMBIÉN AMENAZADO

La fauna silvestre de la región también se identificó como posible afectada por la obra, particularmente en lo que se refiere a su hábitat.

El muestreo hecho por las dependencias identificaron dos anfibios, 59 aves, 16 reptiles y 14 mamíferos. Destaca la presencia de la Cotorra Serrana Oriental pues está en Peligro de Extinción según la NOM-059-SEMARNAI-2010.

Se implementarán medidas de mitigación, las cuales están encaminadas en prevenir la aparición de impactos que pudieran afectar el ecosistema.

Asimismo se llevarán a cabo medidas de compensación con las cuales se favorecerá la conservación y en algunas áreas se incrementará la calidad ambiental brindando más áreas con hábitats adecuados para la fauna que se encuentran en el Sistema Ambiental Regional.

