La inteligencia artificial no destruirá al trabajador, afirma Enrique Martínez y Morales, titular de la SIDS-Coahuila

Para Enrique Martínez y Morales, titular de la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social, la revolución que plantea la inteligencia artificial (IA), tal como pasó en anteriores hitos históricos, “no destruye al trabajador”; más bien, “lo transforma”.

Pero solo quienes se atrevan a reaprender, evolucionar y adaptarse serán “los dueños del futuro”, publicó el funcionario estatal en redes sociales.

TE PUEDE INTERESAR: Ruta Recreativa de Saltillo suma más de 470 mil asistentes en el año

En efecto, “hoy estamos frente a una nueva ola: la revolución de la IA” y, tal como en el pasado, “surgen voces que advierten sobre la desaparición de empleos”.

El encargado de conducir en Coahuila la política para el combate de la pobreza, las desigualdades y la exclusión social se mostró optimista respecto a la posibilidad de adaptación de la fuerza laboral a la nueva realidad tecnológica.

A semejanza de lo ocurrido en el pasado, “el miedo se nutre más de la incertidumbre que de la realidad”, observó, para luego anticipar que la IA, sin duda, automatizará tareas y cambiará procesos en los sectores laboral y productivo.

Pero expuso que también abrirá espacios creativos, técnicos, científicos y humanos que apenas estamos comenzando a vislumbrar. Lo que antes consumía horas ahora tomará minutos: menos tiempo en el trabajo y más con la familia.

Enseguida, el también economista y exdiputado local del PRI expuso: “Si algo nos enseña la historia es que las revoluciones no destruyen al trabajador, lo transforman. Lo que hoy tememos, mañana puede ser la base de nuestra prosperidad”.

“Y, como siempre —subrayó—, quienes se atrevan a reaprender, evolucionar y adaptarse serán los dueños del futuro”.

Se manifestó consciente del fuerte nerviosismo que el desarrollo de la inteligencia artificial causa en el sector laboral mundial, sobre todo entre los jóvenes.

Hizo notar que, en algunos países, como Estados Unidos, ya se empieza a visualizar un fenómeno conocido como “crecimiento sin empleos”, y que empresas como Amazon, IBM o Salesforce han reportado ganancias enormes junto con despidos masivos de miles de trabajadores.

Aunque este fenómeno no es nuevo, pues ya se ha presentado en otras épocas de turbulencia económica, como en 1990, 2001 y 2008, no deja de generar preocupación.

Lo anterior, ante la posibilidad de la sustitución permanente de millones de plazas de trabajo por la IA, vista por muchos como una revolución laboral sin precedentes. “Sin embargo, ya ha habido otras, de igual o mayor envergadura”, que se han podido sortear, dijo.