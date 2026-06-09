La Laguna se fortalece industrialmente mediante el encuentro de negocios Power Connect

El evento, apoyado por diversas instituciones académicas y gubernamentales —incluyendo al Gobierno de Coahuila y la Universidad Iberoamericana Torreón—, se articula a través de mesas de negocios altamente eficientes.

TORREÓN, COAH.- Con el propósito de impulsar la competitividad y fortalecer los vínculos comerciales en la zona, CANACINTRA Torreón y CIMAL han organizado el encuentro Power Connect. Esta iniciativa se perfila como un evento estratégico que conecta a las MiPyMEs con las necesidades reales de grandes empresas compradoras, promoviendo el desarrollo industrial regional.

Se espera concretar cerca de 800 sesiones de trabajo que permitan a los proveedores locales posicionar sus productos ante compañías compradoras de gran escala.

La lista de empresas participantes incluye a EQ Manufacturas, Agroquímicos VERSA, Equipos Amher, Kirbymex, Mine Power, Industrial B&S y Alfagomma, quienes lideran esta búsqueda por integrar más insumos regionales en sus procesos.

Además de las mesas de trabajo, el evento integrará un espacio de exposición con actores clave como ICSI, Craetib, Club Santos Laguna, la Universidad Iberoamericana e Industrial Alzer.

Los líderes de CANACINTRA y CIMAL han enfatizado que este tipo de espacios son vitales para el progreso económico de La Laguna.

Al facilitar la convergencia entre el sector educativo, gubernamental y productivo, Power Connect se erige como una apuesta clara por la innovación, la profesionalización de la proveeduría y el crecimiento continuo de la industria local.