La Laguna se fortalece industrialmente mediante el encuentro de negocios Power Connect

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    La Laguna se fortalece industrialmente mediante el encuentro de negocios Power Connect
    Power Connect se presenta como una estrategia para impulsar el desarrollo industrial de La Laguna. SANDRA GÓMEZ

El evento busca vincular a las MiPyMEs con grandes empresas compradoras para generar oportunidades de negocio

TORREÓN, COAH.- Con el propósito de impulsar la competitividad y fortalecer los vínculos comerciales en la zona, CANACINTRA Torreón y CIMAL han organizado el encuentro Power Connect. Esta iniciativa se perfila como un evento estratégico que conecta a las MiPyMEs con las necesidades reales de grandes empresas compradoras, promoviendo el desarrollo industrial regional.

El evento, apoyado por diversas instituciones académicas y gubernamentales —incluyendo al Gobierno de Coahuila y la Universidad Iberoamericana Torreón—, se articula a través de mesas de negocios altamente eficientes.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/torreon-se-prepara-para-su-xix-marcha-del-orgullo-con-respaldo-nacional-AF21242075

Se espera concretar cerca de 800 sesiones de trabajo que permitan a los proveedores locales posicionar sus productos ante compañías compradoras de gran escala.

La lista de empresas participantes incluye a EQ Manufacturas, Agroquímicos VERSA, Equipos Amher, Kirbymex, Mine Power, Industrial B&S y Alfagomma, quienes lideran esta búsqueda por integrar más insumos regionales en sus procesos.

Además de las mesas de trabajo, el evento integrará un espacio de exposición con actores clave como ICSI, Craetib, Club Santos Laguna, la Universidad Iberoamericana e Industrial Alzer.

Los líderes de CANACINTRA y CIMAL han enfatizado que este tipo de espacios son vitales para el progreso económico de La Laguna.

Al facilitar la convergencia entre el sector educativo, gubernamental y productivo, Power Connect se erige como una apuesta clara por la innovación, la profesionalización de la proveeduría y el crecimiento continuo de la industria local.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Empresas
negocios

Localizaciones


Coahuila
Torreón

Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Tropezón morenista

Tropezón morenista
true

El turno de Adán Augusto; investigación en EU alcanza a Andy
true

POLITICÓN: ¿Por qué Manolo Jiménez eligió la unidad tras arrasar en las elecciones?
El festival, organizado con motivo del Mundial de fútbol, ofrecerá espacios de convivencia familiar con actividades recreativas, opciones gastronómicas y la transmisión de los encuentros deportivos.

Garantizan orden legal para la realización del ‘Fut Fest’ en Saltillo
Los trabajos en el sector buscan optimizar la circulación vehicular y peatonal previo a las actividades programadas para octubre.

Cambiarán nombre de vialidad a bulevar Rodeo Saltillo; avanzan obras en la Expo Coahuila
Brandon Villarreal encabeza la lista de peloteros saraperos nominados al clásico de media temporada.

Abren votaciones para el Juego de Estrellas LMB 2026: ¿Quiénes son los Saraperos nominados?
Estados Unidos está tomando precauciones para que la plaga del gusano barrenador en tierras americanas no se incremente.

El aumento de casos de gusano barrenador en EU moviliza a las autoridades
La muerte del líder supremo Ali Jameneí al inicio del conflicto y su sucesión dinástica han dejado a los opositores desilusionados, quienes ven cómo se esfuman sus esperanzas de un verdadero cambio político.

Los iraníes sufren la destrucción de meses de guerra y el aumento de precios