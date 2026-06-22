La Laguna suma 842 puestos laborales en mayo; el balance anual muestra estancamiento con solo 83 nuevas plazas

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    La Laguna suma 842 puestos laborales en mayo; el balance anual muestra estancamiento con solo 83 nuevas plazas
    En el mes de mayo fuern creadas 842 vacantes en La Laguna. SANDRA GÓMEZ

El sector comercio fue el motor principal del mes

TORREÓN, COAH.- La zona metropolitana de La Laguna reportó en mayo de 2026 la creación de 842 empleos formales, de acuerdo con los indicadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) analizados por el Consejo Cívico de las Instituciones Laguna.

El sector comercio fue el motor principal del mes, al generar 666 vacantes.

Estas cifras permitieron absorber los retrocesos de otros sectores, como la industria de transformación, que perdió 389 plazas, y los servicios sociales y comunales, que descendieron en 218 puestos.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/ofreceran-mas-de-4-mil-vacantes-en-mega-feria-del-empleo-en-saltillo-NO21494292

A pesar del dinamismo mensual, el comparativo interanual (mayo 2025-mayo 2026) arroja un saldo casi nulo, con un crecimiento de apenas 83 empleos.

El comportamiento municipal es dispar: en Durango, Gómez Palacio lidera con 4 mil 228 nuevos empleos, mientras que Lerdo destaca por una pérdida de 960 plazas.

En Coahuila, Torreón figura entre los municipios con mayor contracción, al registrar menos 3 mil 973 empleos, mientras que Matamoros muestra un avance positivo de 758 puestos.

El avance anual fue impulsado por la contratación masculina y permanente, con un alza de mil 598 plazas en hombres y 356 en contratos fijos, compensando la baja de mil 514 empleos en mujeres y 273 en eventuales.

En cuanto a ingresos, el salario promedio regional llegó a 16 mil 621 pesos mensuales (554 diarios), cifra que sigue estando por debajo del promedio nacional de 20 mil 138 pesos.

A nivel estatal, los resultados divergen: mientras Durango suma 7 mil 840 empleos en el último año, Coahuila reporta una caída anual de 16 mil 750 plazas formales.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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