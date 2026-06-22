La Laguna suma 842 puestos laborales en mayo; el balance anual muestra estancamiento con solo 83 nuevas plazas

TORREÓN, COAH.- La zona metropolitana de La Laguna reportó en mayo de 2026 la creación de 842 empleos formales, de acuerdo con los indicadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) analizados por el Consejo Cívico de las Instituciones Laguna.

El sector comercio fue el motor principal del mes, al generar 666 vacantes.

Estas cifras permitieron absorber los retrocesos de otros sectores, como la industria de transformación, que perdió 389 plazas, y los servicios sociales y comunales, que descendieron en 218 puestos.