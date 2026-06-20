Trabajadores de Coahuila, los más productivos... pero no los mejor pagados

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    Trabajadores de Coahuila, los más productivos... pero no los mejor pagados
    Entre las ciudades con más de un millón de habitantes, Saltillo fue la más productiva del país. ESPECIAL

Producen menos pero le pagan más a los trabajadores en ciudades como Monterrey, Hermosillo, Mexicali o Tijuana

Las ciudades de Coahuila ocuparon los primeros lugares en cuanto a ser las más productivas del México pero no así en cuanto a los salarios más altos.

El Índice de Competitividad Urbana (ICU) 2026 del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), expuso que Piedras Negras y Saltillo están en los primeros lugares en el subíndice “Producto medio del trabajo”, indicador que mide el valor generado por cada hora laborada.

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De acuerdo al estudio, el rubro a nivel nacional lo lidera Silao (Guanajuato) con 842 pesos por hora trabajada, seguido de Piedras Negras con 670 y Saltillo con 583.3 pesos.

En el caso de las ciudades con más de un millón de habitantes, Saltillo se posicionó como la más productiva del país. Detrás se ubicaron Hermosillo, con 556 pesos por hora; Monterrey, con 466.9; Ciudad Juárez, con 439.1; y Guadalajara, con 435.8 pesos.

En contraste, los últimos lugares de este segmento correspondieron a León, con 228.2 pesos por hora; Toluca, con 234.4; Cuernavaca, con 238.9; Querétaro, con 247.3; y Morelia, con 274.8 pesos.

NO LIDERAN SALARIOS

Aunque las ciudades coahuilenses son las que más producen, no aparecen de la misma manera en la lista de los mejores salarios de México.

En Saltillo, el salario promedio mensual fue de 14 mil 115.9 pesos, lo que la ubicó en la posición 14 a nivel nacional y en el noveno lugar entre las ciudades con más de un millón de habitantes.

Por su parte, Piedras Negras registró un salario promedio de 14 mil 210 pesos mensuales. Aunque encabezó el grupo de ciudades con menos de 250 mil habitantes, se colocó en la posición 12 a nivel nacional.

HAY ESPECIALIZACIÓN DEL TRABAJO

Al respecto de este escenario, el economista José María González Lara, quien es académico en la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), explicó que el fenómeno se da en gran parte por la especialización de los trabajadores.

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Añadió que este factor se debe también en una medida importante gracias a la prevalencia de la industria automotriz en la zona metropolitana de Saltillo, en la que convive la tecnología con los procesos de la fuerza laboral.

González Lara apuntó que el dato confirma la productividad de los trabajadores coahuilenses, aunque apuntó que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reporta un salario mensual promedio de 21 mil 570 pesos, lo que hace suponer que la informalidad laboral disminuye considerablemente el salario promedio.

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Alonso Flores Ramírez

Alonso Flores Ramírez

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Nuevo León y reportero de la sección local en VANGUARDIA.

Cubre temas de movilidad, desarrollo urbano, medio ambiente y turismo. Ha dado seguimiento a la evolución de la sequía en Coahuila, la reestructuración del transporte público en Saltillo, monitoreo de la calidad del aire y conservación de inmuebles catalogados como patrimonio en el Centro Histórico. Además, colaboró en la realización de los primeros mapeos de esculturas y murales en Saltillo.

Ha realizado diversos cursos de actualización, como el de periodismo de investigación de Grupo Reforma en 2025.

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