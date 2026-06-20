Trabajadores de Coahuila, los más productivos... pero no los mejor pagados

El Índice de Competitividad Urbana (ICU) 2026 del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) , expuso que Piedras Negras y Saltillo están en los primeros lugares en el subíndice “Producto medio del trabajo”, indicador que mide el valor generado por cada hora laborada.

Las ciudades de Coahuila ocuparon los primeros lugares en cuanto a ser las más productivas del México pero no así en cuanto a los salarios más altos.

De acuerdo al estudio, el rubro a nivel nacional lo lidera Silao (Guanajuato) con 842 pesos por hora trabajada, seguido de Piedras Negras con 670 y Saltillo con 583.3 pesos.

En el caso de las ciudades con más de un millón de habitantes, Saltillo se posicionó como la más productiva del país. Detrás se ubicaron Hermosillo, con 556 pesos por hora; Monterrey, con 466.9; Ciudad Juárez, con 439.1; y Guadalajara, con 435.8 pesos.

En contraste, los últimos lugares de este segmento correspondieron a León, con 228.2 pesos por hora; Toluca, con 234.4; Cuernavaca, con 238.9; Querétaro, con 247.3; y Morelia, con 274.8 pesos.

NO LIDERAN SALARIOS

Aunque las ciudades coahuilenses son las que más producen, no aparecen de la misma manera en la lista de los mejores salarios de México.

En Saltillo, el salario promedio mensual fue de 14 mil 115.9 pesos, lo que la ubicó en la posición 14 a nivel nacional y en el noveno lugar entre las ciudades con más de un millón de habitantes.

Por su parte, Piedras Negras registró un salario promedio de 14 mil 210 pesos mensuales. Aunque encabezó el grupo de ciudades con menos de 250 mil habitantes, se colocó en la posición 12 a nivel nacional.

HAY ESPECIALIZACIÓN DEL TRABAJO

Al respecto de este escenario, el economista José María González Lara, quien es académico en la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), explicó que el fenómeno se da en gran parte por la especialización de los trabajadores.