Lanza UTC modalidad mixta para optimizar espacios y aumentar matrícula

Coahuila
/ 30 diciembre 2025
    El objetivo es atender la alta demanda educativa sin construir nueva infraestructura. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

Buscan alcanzar los 4 mil 200 alumnos mediante clases en línea y prácticas presenciales

La Universidad Tecnológica de Coahuila (UTC) inicia este enero una modalidad mixta en las carreras de Procesos Industriales y Mecatrónica. El objetivo es dar respuesta a la alta demanda educativa sin necesidad de construir nueva infraestructura física.

El rector de la UTC, Sergio Guadarrama, explicó que este modelo permite que los alumnos cursen la mayor parte de sus materias vía remota. “Abrimos enero con la modalidad mixta que es en línea en Automotriz y Automatización”, detalló el funcionario.

Bajo este esquema, los estudiantes mantienen una relación de asistencia presencial mínima para el desarrollo de habilidades técnicas. “Es decir, van a tener que asistir para las prácticas de laboratorio y los talleres”, puntualizó Guadarrama.

El rector señaló que la implementación responde a un límite de capacidad en las aulas actuales. “Ya nos vemos imposibilitados para recibir más alumnos en las instalaciones que tenemos”, confesó el titular de la universidad durante la entrevista.

La meta institucional es consolidar la calidad educativa sin detener el crecimiento poblacional de la escuela. “Queremos crecer en matrícula, pero sin menoscabo de que tengan que asistir de manera permanente”, explicó Sergio Guadarrama.

Actualmente, la universidad cuenta con 3 mil 845 alumnos inscritos, pero con la integración de los modelos digitales esperan un salto importante. “Nosotros vamos a llegar a 4 mil 200 alumnos”, proyectó el rector sobre el futuro cercano de la UTC.

El modelo permite optimizar el uso del personal académico existente para atender a un mayor número de jóvenes. “Nosotros tenemos el personal académico que va a atender a estos alumnos”, aseguró Guadarrama sobre la viabilidad del proyecto.

La expansión de esta oferta académica continuará durante el resto del año con más especialidades. “En septiembre vamos a aumentar otras dos carreras y así vamos a ir abriendo poco a poco”, adelantó el directivo.

Para Sergio Guadarrama, la digitalización de la enseñanza técnica es un paso inevitable para la institución. “Tú sabes que esto es el futuro; el futuro va a ser este”, concluyó.

