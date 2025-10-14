UTC lidera a nivel nacional en matrícula con estrategia de ‘educación dual’

Coahuila
/ 14 octubre 2025
    UTC lidera a nivel nacional en matrícula con estrategia de ‘educación dual’
    El rector Sergio Guadarrama explicó que el éxito de la UTC se basa en la gestión directa con empresas y programas flexibles que permiten a trabajadores continuar sus estudios. FOTO: UTC

La Universidad Tecnológica de Coahuila (UTC) se posiciona como líder nacional entre las universidades tecnológicas al registrar 285 estudiantes en el Ciclo escolar y 195 durante el año fiscal, una cifra significativamente mayor a la de sus competidores. Este récord se atribuye a una estrategia proactiva de vinculación con el sector productivo de la región.

El rector Sergio Guadarrama explicó que el éxito se basa en la gestión directa con el sector empresarial. “Hemos visitado 85 empresas y vamos a darle continuidad durante lo que reste del año”, señaló el directivo.

En contraste con el liderazgo de la UTC, la universidad tecnológica más cercana en matrícula es la de Santa Catarina, Nuevo León, que registra solo 85 alumnos, según indicó el rector.

Guadarrama destacó que el éxito requiere “ir a tocar las puertas, ¿no? Nada más”, y ofrecer “talento humano bien preparado y disciplinado”, pero al mismo tiempo implementar programas flexibles.

Esta estrategia ha impulsado la educación dual, un modelo que busca apoyar a la base trabajadora. La flexibilidad permite a “trabajadores que no concluyeron sus estudios que puedan hacer su educación con nosotros”.

El modelo de la UTC se enfoca en “perfilar programas que puedan apoyar a esos obreros que ya tienen el conocimiento, las habilidades y las competencias, y que pueden estudiar con nosotros la teoría”.

Guadarrama detalló que este programa ya ha absorbido a más de un centenar de trabajadores, pues “tenemos más de 105” en esta modalidad.

Se espera que la primera generación de trabajadores bajo este sistema se gradúe el próximo año, ya que “esos van a ser el siguiente año”, aclaró el rector.

Otro pilar del éxito es la constante actualización curricular para responder a las exigencias del mercado, modificando “los planes de estudio por las demandas” de la industria.

Esto se logra con los docentes y con los Análisis Situacionales de Trabajo (AST), en coordinación con los jefes de recursos humanos y las áreas de producción de las empresas. El impacto de esta gestión se refleja en el reciente número de egresados de la universidad, que fue de “1,550” profesionistas.

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

