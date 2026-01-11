¿Le ayudamos, Saltillo? Xiomara, madre de dos hijas, pide apoyo para su cirugía contra el cáncer

En mayo de 2025, una nueva biopsia confirmó que la enfermedad persistía. A partir del 9 de junio inició otro ciclo de quimioterapia, seis sesiones que concluyeron el 2 de octubre del mismo año. De acuerdo con su testimonio, este tratamiento se indicó sin una tomografía reciente y, al finalizar, los estudios revelaron que el cáncer seguía presente.

De octubre a diciembre de 2024, recibió un tratamiento intensivo en el IMSS que incluyó 25 sesiones de radioterapia, cinco quimioterapias y cuatro braquiterapias. El resultado inicial fue alentador: el tumor se redujo considerablemente y dejó de ser visible. Sin embargo, nunca desapareció por completo.

A través de redes sociales, Xiomara Fierro, originaria de Saltillo, compartió un mensaje en el que relata el largo y complejo camino que ha enfrentado desde agosto de 2024, cuando fue diagnosticada con cáncer de cérvix. Madre de dos hijas —una joven de 19 años y otra menor que cumplirá 13 en febrero—, Xiomara asegura que su principal motivación para seguir adelante es su familia y su deseo de vivir.

Posteriormente, una colposcopia mostró la aparición de nuevos tumores y lesiones en el cuello uterino, lo que evidenció que el tratamiento no había sido efectivo. El 4 de diciembre de 2025, Xiomara comenzó un nuevo esquema de quimioterapia: seis sesiones cada 21 días, con refuerzos semanales.

LA CIRUGÍA, ENTRE DOS OPCIONES...

Según relata, en el IMSS le han planteado una cirugía que implicaría depender de por vida de bolsas externas para la micción y la evacuación intestinal. No obstante, en un hospital privado le ofrecieron una alternativa quirúrgica distinta, con un pronóstico más favorable, bajo el argumento de que el cáncer permanece localizado y no ha comprometido otros tejidos.

El costo de esa intervención asciende a 70 mil pesos, una cantidad que Xiomara no puede cubrir por cuenta propia. Por ello, decidió pedir apoyo económico de manera pública, aclarando que no busca lucrar con su enfermedad y que quienes la conocen saben que siempre ha sido una persona trabajadora.

“Les habla una mujer con ganas de vivir: una mamá, una hija y una abuelita”, escribió en su mensaje, en el que también solicitó donadores de sangre tipo B positivo para la Clínica 71 del IMSS, a su nombre. Como agradecimiento, ofreció servicios personales a quienes puedan apoyar.

Xiomara difundió sus datos bancarios --CUENTA 4152313833847259 DE BBVA-- a través de redes sociales para quienes deseen contribuir, señalando que cualquier aportación, por mínima que sea, puede marcar la diferencia. Con fe y esperanza, confía en que la solidaridad de la comunidad le permita acceder a la cirugía que, asegura, podría cambiar el rumbo de su enfermedad.

Su historia ha comenzado a circular entre usuarios de Saltillo, donde su llamado se suma a otros casos que evidencian las dificultades que enfrentan pacientes oncológicos para acceder a tratamientos oportunos y especializados.