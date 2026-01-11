Arqui Juve exhibe vivienda en Saltillo con fallas graves y desata polémica contra constructora
La exhibición de una vivienda con presuntas fallas estructurales por parte del influencer desató una fuerte polémica en redes sociales, luego de que usuarios identificaran a la constructora, que negó ser responsable de la ejecución de la obra
Una vivienda ubicada en Saltillo, Coahuila, se convirtió en el centro de una intensa controversia en redes sociales luego de que Diego de León Alvarado, conocido como Arqui Juve 3D, difundiera un video en el que expone presuntas fallas estructurales severas que, según su análisis profesional, obligarían a la demolición total del inmueble.
En la grabación, que rápidamente se viralizó, el influencer y arquitecto muestra una casa que carece de drenaje, instalaciones de gas y tomas eléctricas adecuadas, además de presentar errores constructivos que comprometen su seguridad. Aunque inicialmente aseguró que no revelaría el nombre de la empresa responsable, usuarios de redes sociales identificaron a la constructora, lo que detonó una oleada de críticas y señalamientos públicos.
-El arqui Juve; No voy a decir el nombre de la constructora...— Prófugos del Ácido Fólico (@EsdeProfugos) January 11, 2026
-La comunidad: Ya tiene el nombre de la constructora, el nombre del arquitecto, y hasta el render.
Aquí 🙂↔️ no se queda uno con ganas de chisme. pic.twitter.com/quseOEqeMp
El llamado backlash —una reacción negativa masiva en plataformas digitales— se intensificó en cuestión de horas, y hasta cuentas nacionales de X, como “Prófugos del ácido fólico” compartieron el caso.
Como consecuencia, las cuentas de la constructora presuntamente fueron eliminadas o desactivadas, lo que avivó aún más el debate y la exigencia de explicaciones por parte de la comunidad digital.
LA RESPUESTA DE LA CONSTRUCTORA
Tras ser exhibida en la red social X (antes Twitter), AVR Diseño y Construcciones emitió un posicionamiento en el que negó ser responsable directo de la obra. En su mensaje, la empresa aseguró que únicamente elaboró el diseño arquitectónico del proyecto y que la ejecución de la construcción quedó a cargo de otra compañía, luego de que —según su versión— no se llegara a un acuerdo económico con el cliente para realizar la obra.
“La imagen difundida corresponde únicamente a un render del plano”, señaló la constructora, al tiempo que afirmó mantener un compromiso con la calidad y con sus clientes, rechazando lo que calificó como publicaciones “mal intencionadas”.
Pese a la postura de la empresa, el caso sigue generando reacciones encontradas. Arqui Juve adelantó que planea intervenir en el proceso y documentar el caso a fondo, lo que mantiene la atención pública sobre el tema y abre un nuevo debate en torno a la responsabilidad profesional, la supervisión de obras y la protección de los compradores de vivienda.
Este caso pone bajo los reflectores la importancia de la regulación, la transparencia en los procesos constructivos y la claridad en la relación entre diseñadores, constructores y clientes.