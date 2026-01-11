Arqui Juve exhibe vivienda en Saltillo con fallas graves y desata polémica contra constructora

Saltillo
/ 11 enero 2026
    Arqui Juve exhibe vivienda en Saltillo con fallas graves y desata polémica contra constructora
    El arquitecto e influencer Arqui Juve 3D difundió en redes sociales un video en el que muestra una casa en Saltillo con graves deficiencias estructurales que, de acuerdo con su análisis, tendría que ser demolida. FOTO: TOMADA DEL VIDEO

La exhibición de una vivienda con presuntas fallas estructurales por parte del influencer desató una fuerte polémica en redes sociales, luego de que usuarios identificaran a la constructora, que negó ser responsable de la ejecución de la obra

Una vivienda ubicada en Saltillo, Coahuila, se convirtió en el centro de una intensa controversia en redes sociales luego de que Diego de León Alvarado, conocido como Arqui Juve 3D, difundiera un video en el que expone presuntas fallas estructurales severas que, según su análisis profesional, obligarían a la demolición total del inmueble.

En la grabación, que rápidamente se viralizó, el influencer y arquitecto muestra una casa que carece de drenaje, instalaciones de gas y tomas eléctricas adecuadas, además de presentar errores constructivos que comprometen su seguridad. Aunque inicialmente aseguró que no revelaría el nombre de la empresa responsable, usuarios de redes sociales identificaron a la constructora, lo que detonó una oleada de críticas y señalamientos públicos.

El llamado backlash —una reacción negativa masiva en plataformas digitales— se intensificó en cuestión de horas, y hasta cuentas nacionales de X, como “Prófugos del ácido fólico” compartieron el caso.

Como consecuencia, las cuentas de la constructora presuntamente fueron eliminadas o desactivadas, lo que avivó aún más el debate y la exigencia de explicaciones por parte de la comunidad digital.

LA RESPUESTA DE LA CONSTRUCTORA

Tras ser exhibida en la red social X (antes Twitter), AVR Diseño y Construcciones emitió un posicionamiento en el que negó ser responsable directo de la obra. En su mensaje, la empresa aseguró que únicamente elaboró el diseño arquitectónico del proyecto y que la ejecución de la construcción quedó a cargo de otra compañía, luego de que —según su versión— no se llegara a un acuerdo económico con el cliente para realizar la obra.

“La imagen difundida corresponde únicamente a un render del plano”, señaló la constructora, al tiempo que afirmó mantener un compromiso con la calidad y con sus clientes, rechazando lo que calificó como publicaciones “mal intencionadas”.

$!La polémica generó un fuerte backlash digital contra una constructora señalada por usuarios, la cual respondió que únicamente realizó el diseño del proyecto y que la construcción fue ejecutada por otra empresa.
La polémica generó un fuerte backlash digital contra una constructora señalada por usuarios, la cual respondió que únicamente realizó el diseño del proyecto y que la construcción fue ejecutada por otra empresa. FOTO: REDES SOCIALES

Pese a la postura de la empresa, el caso sigue generando reacciones encontradas. Arqui Juve adelantó que planea intervenir en el proceso y documentar el caso a fondo, lo que mantiene la atención pública sobre el tema y abre un nuevo debate en torno a la responsabilidad profesional, la supervisión de obras y la protección de los compradores de vivienda.

Este caso pone bajo los reflectores la importancia de la regulación, la transparencia en los procesos constructivos y la claridad en la relación entre diseñadores, constructores y clientes.

Temas


Redes sociales
Viral
TENDENCIAS

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

