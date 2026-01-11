Arqui Juve exhibe vivienda en Saltillo con fallas graves y desata polémica contra constructora

Una vivienda ubicada en Saltillo, Coahuila, se convirtió en el centro de una intensa controversia en redes sociales luego de que Diego de León Alvarado, conocido como Arqui Juve 3D, difundiera un video en el que expone presuntas fallas estructurales severas que, según su análisis profesional, obligarían a la demolición total del inmueble. TE PUEDE INTERESAR: Museo del Desierto en Saltillo recibe lobos grises mexicanos en peligro de extinción En la grabación, que rápidamente se viralizó, el influencer y arquitecto muestra una casa que carece de drenaje, instalaciones de gas y tomas eléctricas adecuadas, además de presentar errores constructivos que comprometen su seguridad. Aunque inicialmente aseguró que no revelaría el nombre de la empresa responsable, usuarios de redes sociales identificaron a la constructora, lo que detonó una oleada de críticas y señalamientos públicos.

-El arqui Juve; No voy a decir el nombre de la constructora...

-La comunidad: Ya tiene el nombre de la constructora, el nombre del arquitecto, y hasta el render.



Aquí no se queda uno con ganas de chisme.

El llamado backlash —una reacción negativa masiva en plataformas digitales— se intensificó en cuestión de horas, y hasta cuentas nacionales de X, como “Prófugos del ácido fólico” compartieron el caso. Como consecuencia, las cuentas de la constructora presuntamente fueron eliminadas o desactivadas, lo que avivó aún más el debate y la exigencia de explicaciones por parte de la comunidad digital. LA RESPUESTA DE LA CONSTRUCTORA

Tras ser exhibida en la red social X (antes Twitter), AVR Diseño y Construcciones emitió un posicionamiento en el que negó ser responsable directo de la obra. En su mensaje, la empresa aseguró que únicamente elaboró el diseño arquitectónico del proyecto y que la ejecución de la construcción quedó a cargo de otra compañía, luego de que —según su versión— no se llegara a un acuerdo económico con el cliente para realizar la obra. “La imagen difundida corresponde únicamente a un render del plano”, señaló la constructora, al tiempo que afirmó mantener un compromiso con la calidad y con sus clientes, rechazando lo que calificó como publicaciones “mal intencionadas”.