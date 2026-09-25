Le dimos una ching... a Morena en Coahuila: Gabriel Elizondo

RAMOS ARIZPE, COAH.- El PRI de Coahuila cerró filas en Ramos Arizpe para reconocer el trabajo de su estructura electoral y conmemorar el resultado de 16 triunfos en igual número de distritos durante el pasado proceso electoral. Durante el Consejo Político Municipal, el presidente estatal del partido, Carlos Robles Loustaunau, entregó a la militancia una placa conmemorativa del llamado 16-0 y sostuvo que el resultado fue producto del trabajo de la estructura territorial.

“El 16 de 16 no lo ganó una persona o una dirigencia. El carro completo lo ganamos todos; lo ganó nuestra militancia, nuestras líderes territoriales, nuestros sectores y organizaciones, nuestros jóvenes y nuestras mujeres”, afirmó. Robles Loustaunau señaló que la militancia participó en recorridos por calles, colonias y ejidos, además de desempeñar labores durante la jornada electoral. Acompañado por el consejero político Gabriel Elizondo, el secretario de Operación Política, Diego Rodríguez Canales; la diputada Luz Elena Morales Núñez y el alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, el dirigente estatal afirmó que el encuentro también tuvo como propósito agradecer a quienes participaron en la campaña.

“Hoy regresamos con resultados, pero sobre todo con gratitud; hoy venimos a hacer algo que en política nunca debemos olvidar: regresar, vernos de frente y decir gracias”, expresó. El dirigente priista también reconoció el trabajo de Gutiérrez Merino al frente del municipio y destacó la participación de la estructura local. LE DIMOS UNA CHING... A MORENA: GABRIEL ELIZONDO En su intervención, Gabriel Elizondo agradeció a coordinadores y gestoras sociales por el trabajo territorial y la cercanía con la ciudadanía. Al referirse al resultado electoral, utilizó una expresión coloquial para describir la ventaja del PRI sobre Morena y atribuyó el desempeño del partido a la labor realizada en las colonias. “Porque si hoy Coahuila se distingue es por ello, por el 16-0, por la chinga que le pusimos a Morena, por el gran trabajo en las colonias y por la gente más echada para adelante de todo México”, declaró. Elizondo también destacó la participación cotidiana de la estructura priista en actividades de gestión y contacto con habitantes del municipio. ‘EL PRI ES EL PUEBLO HECHO PARTIDO’ Por su parte, Diego Rodríguez Canales, secretario de Operación Política del PRI estatal, definió al partido como “el pueblo hecho partido” y llamó a la militancia a mantenerse unida. “Lo que no podemos permitir es que lleguen a nuestro Estado aquellos que se han estado dedicando a destruir otras partes de nuestro País”, manifestó.

“Porque si hoy Coahuila se distingue es por ello, por el 16-0, por la chinga que le pusimos a Morena, por el gran trabajo en las colonias y por la gente más echada para adelante de todo México”. Rodríguez Canales sostuvo que el priismo de Coahuila debe permanecer organizado y preparado para futuros procesos políticos. “El mensaje de hoy es muy claro: el mensaje es la unidad que representa esta familia”, afirmó. También reconoció la presencia de exalcaldes y exdirigentes priistas, a quienes atribuyó parte de la construcción política y administrativa de Ramos Arizpe.

Por su parte, Tomás Gutiérrez Merino manifestó su reconocimiento a la militancia y dijo sentirse orgulloso del trabajo realizado y de los resultados obtenidos. El Consejo Político Municipal reunió a diputadas y diputados locales, exalcaldes, expresidentes del PRI, integrantes del Consejo Político, dirigentes de sectores y organizaciones, líderes territoriales y militantes. Durante el encuentro, la dirigencia estatal reiteró su reconocimiento a la estructura de Ramos Arizpe y al trabajo que, de acuerdo con sus integrantes, contribuyó al resultado de 16 triunfos distritales.

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