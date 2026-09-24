Reconoce PRI Coahuila a la militancia de Ramos Arizpe tras triunfos electorales

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    Reconoce PRI Coahuila a la militancia de Ramos Arizpe tras triunfos electorales
    El PRI Coahuila realizó un Consejo Político en Ramos Arizpe, en donde destacó resultados electorales. MANUEL RODRÍGUEZ

Destaca dirigente estatal Carlos Robles Lostanau la unidad del partido y refrenda compromiso rumbo a los próximos procesos electorales

En el marco del Consejo Político del PRI en Ramos Arizpe, la dirigencia estatal del partido entregó una placa de reconocimiento a la militancia local por su trabajo y respaldo durante los pasados comicios electorales.

Durante el encuentro, el dirigente estatal del PRI en Coahuila, Carlos Robles Lostanau, afirmó que los resultados obtenidos son mérito de la estructura de base y de los sectores que recorrieron las calles para defender el voto.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/destaca-pri-coahuila-unidad-y-trabajo-permanente-en-la-entidad-BH23712627

“El 16 de 16 no lo ganó una persona. No lo ganó una dirigencia. El carro completo lo ganamos todos”, expresó el líder priista ante la estructura reunida en el municipio.

Robles Lostanau enfatizó que el resultado corresponde a quienes recorrieron barrios y colonias: “Lo ganó nuestra militancia, nuestras líderes territoriales, nuestros sectores y organizaciones, nuestros jóvenes, nuestras mujeres”.

En su discurso, el dirigente estatal reconoció el liderazgo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, a quien señaló como una pieza clave para posicionar al priismo coahuilense en el ámbito nacional.

“Ganamos también porque en Coahuila tenemos al frente a nuestro primer priista estatal, Manolo Jiménez Salinas, el mejor gobernador de México”, aseveró durante su intervención.

Asimismo, destacó el trabajo de Tomás Gutiérrez, primer priista municipal, a quien agradeció su respaldo al partido “haciendo este buen gobierno”, así como la labor en campo de la fórmula integrada por Chema Morales y Everardo Durán.

El líder del tricolor subrayó que los resultados no representan un cierre de ciclo, sino la base para los retos que enfrentará el partido en los próximos procesos electorales.

https://vanguardia.com.mx/opinion/pan-coahuila-el-arte-de-quebrar-la-sucursal-GD23643476

“El 26 no es nuestro punto de llegada, es nuestro punto de partida para llegar al 27. Hay solamente dos caminos: sentarse a contemplar la victoria o levantarse al día siguiente a construir la siguiente victoria”, sostuvo.

Finalmente, reafirmó el compromiso con la militancia local y aseguró que el partido mantendrá su presencia en el territorio para buscar refrendar el respaldo ciudadano en los próximos años.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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