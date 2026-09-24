Reconoce PRI Coahuila a la militancia de Ramos Arizpe tras triunfos electorales

Durante el encuentro, el dirigente estatal del PRI en Coahuila, Carlos Robles Lostanau, afirmó que los resultados obtenidos son mérito de la estructura de base y de los sectores que recorrieron las calles para defender el voto.

En el marco del Consejo Político del PRI en Ramos Arizpe , la dirigencia estatal del partido entregó una placa de reconocimiento a la militancia local por su trabajo y respaldo durante los pasados comicios electorales.

“El 16 de 16 no lo ganó una persona. No lo ganó una dirigencia. El carro completo lo ganamos todos”, expresó el líder priista ante la estructura reunida en el municipio.

Robles Lostanau enfatizó que el resultado corresponde a quienes recorrieron barrios y colonias: “Lo ganó nuestra militancia, nuestras líderes territoriales, nuestros sectores y organizaciones, nuestros jóvenes, nuestras mujeres”.

En su discurso, el dirigente estatal reconoció el liderazgo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, a quien señaló como una pieza clave para posicionar al priismo coahuilense en el ámbito nacional.

“Ganamos también porque en Coahuila tenemos al frente a nuestro primer priista estatal, Manolo Jiménez Salinas, el mejor gobernador de México”, aseveró durante su intervención.

Asimismo, destacó el trabajo de Tomás Gutiérrez, primer priista municipal, a quien agradeció su respaldo al partido “haciendo este buen gobierno”, así como la labor en campo de la fórmula integrada por Chema Morales y Everardo Durán.

El líder del tricolor subrayó que los resultados no representan un cierre de ciclo, sino la base para los retos que enfrentará el partido en los próximos procesos electorales.