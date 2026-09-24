Destaca PRI Coahuila unidad y trabajo permanente en la entidad

Durante su visita a Ramos Arizpe, el dirigente partidista reafirmó el compromiso del instituto político de mantener la unidad y el trabajo cercano con la población en colonias, barrios y ejidos durante todo el año.

El secretario de Organización Política del PRI Coahuila, Diego Rodríguez, dio a conocer el inicio de las sesiones de los consejos políticos estatales en los municipios, con el objetivo de mantener un diálogo cercano con la militancia.

Asimismo, atribuyó los resultados obtenidos en las urnas al respaldo ciudadano en temas como seguridad pública, desarrollo económico y calidad de vida en el estado.

Cuestionado sobre las diferencias políticas entre el PT y Morena a nivel federal, el secretario priista descartó que estas confrontaciones afecten la dinámica y el panorama político local.

“De esas pugnas, la verdad es que no es extraño que se den, ya que son personas que les gusta la grilla, el coraje, la diatriba, vemos cómo se llevan entre ellos”, manifestó Diego Rodríguez.

El líder priista recordó que, durante la contienda por la gubernatura, ambos partidos compitieron por separado y, aun así, la ciudadanía brindó un triunfo al proyecto encabezado por la alianza estatal.

“Aquí se les ha ganado juntos o separados porque la ciudadanía quiere seguridad, porque la ciudadanía quiere desarrollo, porque la ciudadanía quiere calidad de vida”, sostuvo.