Destaca PRI Coahuila unidad y trabajo permanente en la entidad
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Asegura secretario de Organización Política que las pugnas entre el PT y Morena son ajenas a la entidad
El secretario de Organización Política del PRI Coahuila, Diego Rodríguez, dio a conocer el inicio de las sesiones de los consejos políticos estatales en los municipios, con el objetivo de mantener un diálogo cercano con la militancia.
Durante su visita a Ramos Arizpe, el dirigente partidista reafirmó el compromiso del instituto político de mantener la unidad y el trabajo cercano con la población en colonias, barrios y ejidos durante todo el año.
Asimismo, atribuyó los resultados obtenidos en las urnas al respaldo ciudadano en temas como seguridad pública, desarrollo económico y calidad de vida en el estado.
Cuestionado sobre las diferencias políticas entre el PT y Morena a nivel federal, el secretario priista descartó que estas confrontaciones afecten la dinámica y el panorama político local.
“De esas pugnas, la verdad es que no es extraño que se den, ya que son personas que les gusta la grilla, el coraje, la diatriba, vemos cómo se llevan entre ellos”, manifestó Diego Rodríguez.
El líder priista recordó que, durante la contienda por la gubernatura, ambos partidos compitieron por separado y, aun así, la ciudadanía brindó un triunfo al proyecto encabezado por la alianza estatal.
“Aquí se les ha ganado juntos o separados porque la ciudadanía quiere seguridad, porque la ciudadanía quiere desarrollo, porque la ciudadanía quiere calidad de vida”, sostuvo.
En materia de seguridad, resaltó los indicadores de las encuestas del INEGI, que, según señaló, posicionan a Coahuila en los primeros lugares nacionales, a partir de la consolidación del modelo implementado en la entidad.
Finalmente, Rodríguez destacó el dinamismo de Ramos Arizpe como uno de los principales motores industriales del estado, así como su conectividad aérea y los avances que, afirmó, se han registrado en beneficio de la población.