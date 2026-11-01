Le ganan visitantes al calendario y abarrotan panteones de Saltillo

Con flores frescas, escobas en mano y una gran afluencia de familias, los panteones de Saltillo comenzaron a llenarse de vida desde este domingo primero de noviembre. La coincidencia del calendario llevó a cientos de ciudadanos a adelantar su visita para evitar las aglomeraciones del inicio de semana. Para la familia de Claudio Márquez, la cita con el recuerdo es un compromiso que se mantiene firme año con año, sin importar el día de la semana en que caiga la festividad.

“A nuestro papá desde hace 10 años. Y cada año venimos. Sí, pues mayormente sí, siempre”, relató Claudio sobre la tradición de visitar a su ser querido en esta fecha tan significativa. El recorrido por los pasillos del cementerio implica también una jornada de trabajo con cariño para dejar digno el espacio donde descansan sus seres queridos. “Pues le limpiamos ahí la tumba y le quitamos todas las flores que tiene viejas ahí”, explicó Claudio Márquez mientras realizaba las labores de mantenimiento. Ante el flujo constante de visitantes, Márquez observó que el domingo concentró a la gran mayoría de las personas debido a los compromisos laborales del día oficial de la festividad. “No, está bien lleno. Me dice que va a estar bien lleno allá adentro”, comentó Claudio, añadiendo sobre el lunes que veía: “Yo digo que hoy más y mañana lunes que más tranquilo porque mucha gente, pues, se va a trabajar y por eso hoy yo digo que está más lleno”. Por su parte, Cuauhtémoc Quijano acudió al panteón para honrar la memoria de sus familiares en una fecha que considera fundamental para la identidad de la comunidad.

“A mi jefa y a una tía. Desde el 2020 para acá”, compartió Cuauhtémoc Quijano, reafirmando que “hay que no olvidar las tradiciones y los difuntos, ¿verdad?”. Desde el sector comercial, los vendedores de flores también reportaron una jornada bastante activa gracias al adelanto de los visitantes durante el fin de semana. “Pues prácticamente se adelantó con el fin de semana. Hoy va a ser el día fuerte. Yo creo que sí”, señaló Alfredo, comerciante de flores con tres años de experiencia en el ramo.

Finalmente, el comerciante dejó una reflexión sobre el valor cultural de estas fechas para las familias saltillenses y la importancia de preservar las festividades mexicanas. “No, pues nada más que hay que continuar con las tradiciones, que no se pierdan porque, pues, cada vez son menos arraigadas aquí, sobre todo en el norte”, concluyó Alfredo.