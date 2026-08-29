Lechón Fest 2026 reúne a 50 mil personas en Ramos Arizpe

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Coahuila
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    Lechón Fest 2026 reúne a 50 mil personas en Ramos Arizpe
    Los ganadores posaron orgullosos con su trofeo en el Lechón Fest 2026. CORTESÍA

Competidores, jueces y familias participaron en una jornada que combinó preparaciones al fuego, degustaciones, premiación y espectáculo musica

RAMOS ARIZPE, COAH.- Con una asistencia estimada de 50 mil personas durante la jornada sabatina, el Lechón Fest 2026 convirtió la Alameda Miguel Ramos Arizpe en punto de encuentro para familias, participantes y visitantes, en una celebración que combinó gastronomía, convivencia y música y que concluyó con la presentación de El Poder del Norte.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino, acompañado por su esposa, Teresita Escalante Contreras; Cristina Amezcua González, secretaria de Turismo y Desarrollo de Pueblos Mágicos de Coahuila, en representación del gobernador Manolo Jiménez Salinas, así como jueces especializados en gastronomía y parrilla, recorrió las áreas de competencia.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/ramos-arizpe-enciende-la-parrilla-con-el-lechon-fest-2026-JE23142795

Entre los jueces estuvieron Toño Garza, de Brass Cancún; Juan Antonio Guajardo, “El Arriero”, y Alfonso López, juez internacional y coordinador general de jueces, quienes convivieron con los participantes y asistentes durante el recorrido.

Los visitantes pudieron observar la preparación de los lechones, recorrer los espacios de venta, participar en degustaciones y disfrutar del ambiente generado alrededor de los equipos.

$!Los equipos participantes presentaron sus mejores preparaciones ante el jurado del Lechón Fest 2026.
Los equipos participantes presentaron sus mejores preparaciones ante el jurado del Lechón Fest 2026. CORTESÍA

“Hoy vimos una Alameda llena de familias, de visitantes y de gente disfrutando Ramos Arizpe. El Lechón Fest nos permite compartir nuestra gastronomía, pero también genera movimiento para nuestros comerciantes, atrae turismo y proyecta a nuestra ciudad. Lo más importante es que todo esto se vivió en un ambiente familiar, con alegría y con una gran participación de nuestra gente”, expresó Gutiérrez Merino.

JUECES EVALÚAN LAS MEJORES PREPARACIONES

Durante varias horas, el aroma de las distintas preparaciones acompañó la jornada mientras los equipos afinaban recetas y técnicas para presentar sus platillos ante el jurado.

Después de la evaluación llegó uno de los momentos más esperados: la deliberación de los jueces y la premiación de los ganadores en las diferentes categorías y niveles de competencia.

En la categoría principal de Lechón, nivel Master, el primer lugar correspondió a Hijos del Carbón, mientras que en Salsa Master el triunfo fue para Parrilleros del Profe Chuy. En Stand Master, Hijos del Carbón obtuvo nuevamente el primer sitio.

$!Lechón Fest 2026 reúne a 50 mil personas en Ramos Arizpe

En el nivel Medio, Rancho de Peña consiguió el primer lugar en Lechón; Marranito Happy encabezó la categoría de Salsa, y en Stand el primer sitio correspondió a Porky’s.

Entre los equipos Novatos, Pork Squad obtuvo el primer lugar en Salsa, mientras que Los del Bosque se llevaron el primer sitio en Stand.

Durante la ceremonia también se reconoció la labor del cuerpo de jueces y se rindió un homenaje a Mike Flores Jiménez.

Al acto asistieron integrantes del Cabildo, secretarios y directores de la Administración Municipal.

$!El Poder del Norte cerró con su presentación musical las actividades sabatinas del Lechón Fest.
El Poder del Norte cerró con su presentación musical las actividades sabatinas del Lechón Fest. cortesía

EL PODER DEL NORTE PONE EL CIERRE MUSICAL

Concluida la competencia, las actividades continuaron hasta entrada la noche, cuando El Poder del Norte subió al escenario para cerrar con música una jornada que registró una importante afluencia desde las primeras horas del sábado.

El Lechón Fest formó parte del segundo día de actividades del Ramos Fest 2026 y reunió gastronomía, convivencia, turismo y música en uno de los espacios públicos más representativos de Ramos Arizpe.

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