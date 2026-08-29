Ramos Arizpe enciende la parrilla con el Lechón Fest 2026

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Coahuila
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    Ramos Arizpe enciende la parrilla con el Lechón Fest 2026
    La Alameda “Miguel Ramos Arizpe” registró una importante afluencia de visitantes desde temprana hora. CORTESÍA

Más de 70 equipos y miles de visitantes se reúnen en la Alameda para disfrutar recetas, música y convivencia durante la jornada

RAMOS ARIZPE, COAH.- Entre el aroma de la leña, el humo de los asadores y la música, la Alameda “Miguel Ramos Arizpe” se convirtió este sábado en el escenario de una fiesta gastronómica que reunió a familias y visitantes durante el Lechón Fest 2026.

Al primer corte, el evento registró alrededor de 30 mil asistentes y la participación de más de 70 equipos, cuyos integrantes pusieron a prueba su creatividad y experiencia para preparar distintas versiones de uno de los protagonistas de la cocina al fuego.

Desde temprana hora, familias de Ramos Arizpe y visitantes de distintos puntos de la Región Sureste recorrieron los espacios instalados en la Alameda para conocer las propuestas de los participantes.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/arranca-ramos-fest-2026-con-27-mil-asistentes-entre-tradicion-gastronomia-y-musica-LD23131468

Lechón al ataúd, a la leña, al horno, a las brasas, a fuego indirecto y ahumado fueron algunas de las técnicas empleadas durante la jornada, en la que también se pudieron apreciar recetas tradicionales, sazones familiares y propuestas propias de los parrilleros.

$!El alcalde de Monclova, Carlos Villarreal (Der), participó como invitado especial.
El alcalde de Monclova, Carlos Villarreal (Der), participó como invitado especial. CORTESÍA

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó que el festival se ha consolidado como un espacio de convivencia familiar, además de representar una oportunidad para recibir visitantes y proyectar la identidad gastronómica del municipio.

En el encuentro también participó el Ayuntamiento de Monclova, cuyo alcalde, Carlos Villarreal, acudió acompañado por parte de su equipo de trabajo.

“Queremos que Ramos Arizpe tenga eventos que nuestra gente haga suyos, que las familias salgan, convivan y disfruten su ciudad. Hoy vemos una Alameda llena de vida, que la economía de los pequeños productores se vea beneficiada y, obvio, que no falte el ambiente, con visitantes y con grandes exponentes de la parrilla; pero sobre todo vemos a miles de personas disfrutando juntas esta gran fiesta”, expresó.

SABORES, TÉCNICAS Y EXPONENTES DE LA PARRILLA

Uno de los atractivos que mayor interés generó fue la presencia de figuras reconocidas del mundo de la parrilla, entre ellas Toño Garza, de Brass Cancún; el “Arriero”; Sr. Weber Foods y Lobo Grill, entre otros.

$!Más de 70 equipos participaron con diferentes técnicas de cocción durante la jornada gastronómica.
Más de 70 equipos participaron con diferentes técnicas de cocción durante la jornada gastronómica. CORTESÍA

Los invitados convivieron con participantes y visitantes, además de compartir experiencias y técnicas en torno a la preparación de alimentos al fuego.

Para Rubén Coss, la presencia de exponentes de ese nivel fue uno de los elementos que distinguió al festival.

“Está increíble ver la Alameda así, llena de familias, de asadores y de gente disfrutando. Que podamos tener aquí a personajes como Toño, de Brass Cancún, y Lobo Grill habla de cómo ha crecido este evento. Además de venir a probar un buen lechón, conocemos otras formas de prepararlo y presumimos lo que se hace en Ramos Arizpe”, comentó.

Ana González Díaz señaló que encuentros de este tipo permiten utilizar la gastronomía como una vía para promover la cultura y atraer visitantes.

“Es una fiesta muy bonita porque encuentras familias completas, gente cocinando y compartiendo sus recetas, música y muchísimo ambiente. Eventos así hacen que más personas conozcan Ramos Arizpe, nuestra gastronomía y nuestras tradiciones; da mucho gusto ver nuestra Alameda con tanta vida”, señaló.

$!Parrilleros y exponentes invitados compartieron técnicas y experiencias con los asistentes.
Parrilleros y exponentes invitados compartieron técnicas y experiencias con los asistentes. CORTESÍA

Durante el recorrido, las brasas encendidas, los aromas y las distintas preparaciones marcaron el ritmo de una jornada en la que cada equipo imprimió su propio sello y convirtió al lechón en un punto de encuentro para compartir técnicas, recetas y tradición.

EL CONCIERTO CERRARÁ LA JORNADA

Con alrededor de 30 mil asistentes contabilizados al primer corte, las actividades del Lechón Fest 2026 continuaron durante la tarde, mientras familias y visitantes seguían llegando a la Alameda.

La jornada tendrá como cierre musical la presentación de El Poder del Norte, agrupación que pondrá el ambiente a la celebración.

El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe invitó a la ciudadanía a continuar disfrutando del festival, que además de ofrecer entretenimiento busca fortalecer la promoción gastronómica, cultural y turística del municipio.

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