Desata influencer que abordó a Rubén Moreira confrontación en la Cámara de Diputados

México
/ 20 noviembre 2025
    Desata influencer que abordó a Rubén Moreira confrontación en la Cámara de Diputados
    Moreira argumentó que hay un acuerdo de la Jucopo para no permitir el ingreso de influencers durante las sesiones. FOTO: REFORMA

El diputado coahuilense acusó que el influencer lo provocó con el argumento de entrevistarlo, lo que desató un intercambio de palabras con legisladores de Morena y aliados

Un influencer afín a Morena que abordó al diputado federal coahuilense Rubén Moreira Valdez generó una confrontación en el Pleno de la Cámara de Diputados, durante la sesión en la que se discutía la efeméride por el 115 aniversario de la Revolución de México.

El también exgobernador de Coahuila, Moreira Valdez, señaló desde su curul que el creador de contenido fue introducido por la mayoría al Pleno para provocarlo con el argumento de que le haría una entrevista.

“Si quiere que metamos la agenda política, le hago la solicitud y no que los porros que traen de aquel lado, vengan a presionarnos”, dijo.

El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara Baja, Sergio Gutiérrez Luna, pidió al Pleno guardar la compostura y recordó que no están permitidas las entrevistas durante la sesión, sin embargo Moreira exigió que se aclare quién es el creador de contenido que lo abordó y cómo pudo ingresar al recinto.

“Que esos porros que están allá nos digan a quién trajeron, porque si se vale traer gente, nosotros también podemos hacerlo. Trajeron a un provocador, un provocador como los del Bloque Negro, es exactamente lo mismo”, dijo el priista mientras señalaba hacia las curules de la mayoría.

Ante el cuestionamiento de Moreira, el morenista Gabriel García dijo que se trata de quien se hace llamar Pejegrillo.

Tras ello, el vocero de Morena, Arturo Ávila, pidió a Moreira mesurarse y luego lo acusó de provocar a la mayoría.

“Los porros están de otro lado, usted lo sabe perfectamente bien”, aseguró.

Luego intervino la petista Margarita García, quien le dijo a Moreira que él no manda, pues hay de por medio un acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y agregó que puede comprarle pomada para que se le “caiga el ardor” por la aprobación de la presidenta Claudia Sheinbaum.

El priista contestó que el acuerdo de la Jucopo establece que no puede haber influencers en el Pleno y acusó a la mayoría de orquestar la provocación.

“Esta es una provocación que sale del grupo de Morena, de este diputado que es el que condiciona los programas sociales en todo el País y que se llevó, por cierto, derrotas de algunas partes”, sostuvo.

Tras diversos intercambios de palabras, el influencer fue sacado del Pleno y luego dio una conferencia de prensa con diputados de Morena en el salón en el estudio en el que suele realizarse la “Legislativa del Pueblo”.

Alejandro Montenegro

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad del Valle de México con Especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Colaborador de VANGUARDIA desde 2012 y editor desde 2020 en temas de coyuntura nacional, internacional y de economía.

Ferviente aficionado de los deportes y de los libros de Guillermo Arriaga. También me gusta jugar futbol, ir al cine y ver series de televisión.

