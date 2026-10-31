Licitan en Coahuila pavimentación de carretera a Estación Marte

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    Licitan en Coahuila pavimentación de carretera a Estación Marte
    El camino de terracería que conduce a Estación Marte será transformado en una vialidad pavimentada. ARCHIVO

El camino de terracería que conduce al llamado “ejido de los ovnis” desde la carretera México 40 pasará a ser una carretera de dos carriles

El Gobierno del Estado de Coahuila, a través de la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social (SIDS), lanzó una invitación a cuando menos tres personas para realizar la construcción de pavimentación con carpeta asfáltica de la carretera 40 hacia el ejido de Estación Marte, en el municipio de General Cepeda.

El procedimiento, identificado con el número oficial SIDS-IE-OP-050-2026, fue publicado esta semana para llevar a cabo la obra con recursos autorizados por la Secretaría de Finanzas del Estado de Coahuila.

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El ejido Estación Marte es conocido también como “el ejido de los ovnis”, al albergar leyendas de apariciones, hombrecillos verdes, bolas de fuego y luces extrañas.

Además, tiene como característica orográfica principal un cerro en forma de trapecio que está al lado del actual camino de terracería que conduce al poblado y que se transformará en un camino pavimentado, de acuerdo con los documentos de la licitación.

También mostraron que el proyecto contempla que se construyan dos carriles en cada dirección para conectar con la carretera México 40.

El probable inicio de la obra será a partir del 6 de noviembre de 2026, mientras que la terminación está programada para el 31 de diciembre del mismo año.

La visita al sitio de realización de los trabajos fue programada para el día 27 de octubre a las 09:00 horas, directamente en la carretera 40 de la localidad Estación Marte.

Ese mismo día, pero a las 14:30 horas, se calendarizó la junta de aclaraciones en la Sala de Licitaciones de la Subsecretaría de Infraestructura Social, ubicada en el Centro de Gobierno en Saltillo.

Posteriormente, el acto de presentación y apertura de proposiciones técnicas y económicas quedó fijado para el 3 de noviembre a las 10:00 horas, en la misma oficina.

El fallo definitivo de esta invitación se dará a conocer el 5 de noviembre a las 15:30 horas, y la empresa que resulte adjudicada deberá acudir a la firma del contrato respectivo al día siguiente.

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Alonso Flores Ramírez

Alonso Flores Ramírez

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Nuevo León y reportero de la sección local en VANGUARDIA.

Cubre temas de movilidad, desarrollo urbano, medio ambiente y turismo. Ha dado seguimiento a la evolución de la sequía en Coahuila, la reestructuración del transporte público en Saltillo, monitoreo de la calidad del aire y conservación de inmuebles catalogados como patrimonio en el Centro Histórico. Además, colaboró en la realización de los primeros mapeos de esculturas y murales en Saltillo.

Ha realizado diversos cursos de actualización, como el de periodismo de investigación de Grupo Reforma en 2025.

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