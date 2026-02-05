Coahuilenses nacidos en julio y agosto y con primer apellido bajo la letra D, integrarán las casillas electorales

Coahuila
/ 5 febrero 2026
    Coahuilenses nacidos en julio y agosto y con primer apellido bajo la letra D, integrarán las casillas electorales
    El Consejo General del INE llevó a cabo la segunda insaculación para seleccionar a los coahuilenses que podrán integrar las casillas durante las elecciones del próximo 7 de junio. FOTO: INE COAHUILA

Personal del INE recorrerá Coahuila a partir del 9 de febrero para notificar y capacitar a los ciudadanos

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral realizó el segundo sorteo para definir la letra del apellido de los coahuilenses que integrarán las casillas de las elecciones del próximo 7 de junio, cuando la entidad renovará las curules del Congreso del Estado.

Fue durante una sesión extraordinaria que el Consejo General celebró el sorteo, calificado como “segunda insaculación”, donde se dio a conocer que serán los coahuilenses con inicial “D” en su primer apellido quienes serán visitados por el personal del INE, con el fin de integrar las casillas.

En ese sentido, el INE recordó que estos coahuilenses se suman a los que ya se tenían contemplados desde la primera insaculación, que se celebró a mediados de diciembre, cuando salieron sorteadas las personas que cumplían años en los meses de julio y agosto.

En ese sentido, calcularon que, previo al corte del padrón electoral, se estima que al menos 250 coahuilenses participarán en esta contienda.

“El procedimiento contempla la insaculación del 13 por ciento de la ciudadanía inscrita en el Listado Nominal de Electores de Coahuila, que, con corte al 7 de agosto, asciende a un millón 965 mil 84 personas”, definió el INE.

De acuerdo con información reciente de la Junta Local del INE en Coahuila, será a partir de este 9 de febrero cuando el personal contratado por el órgano empiece a recorrer las calles de la entidad, con el fin de notificar y posteriormente capacitar a las personas que hayan salido seleccionadas.

Será hasta una segunda jornada de visitas cuando el personal del INE realice los nombramientos de los cargos que ocupará cada ciudadano en la casilla.

Armando Ríos

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

Contrarreforma electoral sin base

