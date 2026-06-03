Listo operativo de seguridad para la jornada electoral del 7 de junio, en Ramos Arizpe

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    Listo operativo de seguridad para la jornada electoral del 7 de junio, en Ramos Arizpe
    La Dirección de Seguridad Pública Municipal realizará recorridos preventivos en distintos sectores de la ciudad. CORTESÍA

Las acciones de seguridad buscan garantizar que la ciudadanía vote en un ambiente de orden y tranquilidad

RAMOS ARIZPE, COAH.- Con motivo de la jornada electoral que se llevará a cabo el próximo domingo 7 de junio, autoridades municipales informaron que ya se encuentran preparadas las acciones de prevención y vigilancia que estarán a cargo de las corporaciones de seguridad pública, con el objetivo de garantizar que la ciudadanía ejerza su derecho al voto en un ambiente de orden y tranquilidad.

Por instrucciones del alcalde Tomás Gutiérrez Merino, la Dirección de Seguridad Pública Municipal desplegará recorridos preventivos y labores de vigilancia en diversos sectores de la ciudad, en coordinación con las instancias competentes, para atender cualquier situación que pudiera presentarse antes, durante y después del proceso electoral.

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Las autoridades señalaron que estas medidas buscan contribuir al adecuado desarrollo de la jornada, fortaleciendo la seguridad y brindando condiciones propicias para la participación ciudadana.

Asimismo, se exhortó a la población a respetar las disposiciones establecidas por las autoridades electorales y gubernamentales, así como a privilegiar la convivencia pacífica, el respeto y la civilidad durante el desarrollo de las votaciones.

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Se recordó que durante el fin de semana permanecerán vigentes las restricciones relacionadas con la venta y consumo de bebidas alcohólicas, conforme a las disposiciones emitidas por el Gobierno del Estado con motivo de la jornada electoral.

$!Las labores de vigilancia se desarrollarán en coordinación con las instancias competentes.
Las labores de vigilancia se desarrollarán en coordinación con las instancias competentes. CORTESÍA

De igual manera, se recomendó a la ciudadanía planificar con anticipación sus traslados hacia los centros de votación, respetar la señalización vial y mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales de las instituciones electorales.

Finalmente, el Gobierno Municipal puso a disposición de la población el sistema de emergencias 911 para reportar cualquier situación que requiera atención inmediata por parte de las corporaciones de seguridad, protección civil o servicios de auxilio, reiterando el compromiso de trabajar para que la jornada transcurra de manera segura y en paz.

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Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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