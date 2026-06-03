Listo operativo de seguridad para la jornada electoral del 7 de junio, en Ramos Arizpe

RAMOS ARIZPE, COAH.- Con motivo de la jornada electoral que se llevará a cabo el próximo domingo 7 de junio, autoridades municipales informaron que ya se encuentran preparadas las acciones de prevención y vigilancia que estarán a cargo de las corporaciones de seguridad pública, con el objetivo de garantizar que la ciudadanía ejerza su derecho al voto en un ambiente de orden y tranquilidad. Por instrucciones del alcalde Tomás Gutiérrez Merino, la Dirección de Seguridad Pública Municipal desplegará recorridos preventivos y labores de vigilancia en diversos sectores de la ciudad, en coordinación con las instancias competentes, para atender cualquier situación que pudiera presentarse antes, durante y después del proceso electoral.

Las autoridades señalaron que estas medidas buscan contribuir al adecuado desarrollo de la jornada, fortaleciendo la seguridad y brindando condiciones propicias para la participación ciudadana. Asimismo, se exhortó a la población a respetar las disposiciones establecidas por las autoridades electorales y gubernamentales, así como a privilegiar la convivencia pacífica, el respeto y la civilidad durante el desarrollo de las votaciones.

Se recordó que durante el fin de semana permanecerán vigentes las restricciones relacionadas con la venta y consumo de bebidas alcohólicas, conforme a las disposiciones emitidas por el Gobierno del Estado con motivo de la jornada electoral.

De igual manera, se recomendó a la ciudadanía planificar con anticipación sus traslados hacia los centros de votación, respetar la señalización vial y mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales de las instituciones electorales. Finalmente, el Gobierno Municipal puso a disposición de la población el sistema de emergencias 911 para reportar cualquier situación que requiera atención inmediata por parte de las corporaciones de seguridad, protección civil o servicios de auxilio, reiterando el compromiso de trabajar para que la jornada transcurra de manera segura y en paz.

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