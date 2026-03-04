Llama IMSS Coahuila a prevenir obesidad con estilos de vida saludables

En el marco del Día Mundial de la Obesidad, que se conmemora este 4 de marzo, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila reforzó el llamado a la población derechohabiente para adoptar estilos de vida saludables, no solo enfocados en la reducción de tallas, sino en la prevención de enfermedades crónicas.

El médico familiar adscrito a la Unidad de Medicina Familiar No. 73, doctor Oscar Miguel de la Rosa Molina, explicó que la obesidad es consecuencia de consumir más calorías de las que el cuerpo gasta, lo que provoca su acumulación en forma de tejido graso. Esta condición genera inflamación crónica en diversos órganos y altera el funcionamiento del organismo.

TE PUEDE INTERESAR: IMSS abre reclutamiento de especialistas; hay 9 mil 616 plazas y jornadas de atención de 9:00 a 21:00

Detalló que el exceso de grasa corporal suele concentrarse en abdomen, caderas, muslos y brazos, y subrayó que no se trata solo de una característica física, sino de un padecimiento crónico, prevenible y controlable.

Advirtió que el sobrepeso y la obesidad incrementan el riesgo de enfermedades cardiacas, cerebrovasculares, diabetes, hipertensión y algunos tipos de cáncer, consideradas entre las principales causas de muerte en México. Además, pueden derivar en otros padecimientos y afectar la salud mental, al propiciar baja autoestima y depresión.