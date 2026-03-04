Llama IMSS Coahuila a prevenir obesidad con estilos de vida saludables

Coahuila
/ 4 marzo 2026
    Llama IMSS Coahuila a prevenir obesidad con estilos de vida saludables
    La obesidad es causada por consumir más calorías de las que el cuerpo gasta, generando acumulación de grasa. CORTESÍA

La estrategia no se centra solo en bajar de peso, sino en prevenir enfermedades crónicas

En el marco del Día Mundial de la Obesidad, que se conmemora este 4 de marzo, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila reforzó el llamado a la población derechohabiente para adoptar estilos de vida saludables, no solo enfocados en la reducción de tallas, sino en la prevención de enfermedades crónicas.

El médico familiar adscrito a la Unidad de Medicina Familiar No. 73, doctor Oscar Miguel de la Rosa Molina, explicó que la obesidad es consecuencia de consumir más calorías de las que el cuerpo gasta, lo que provoca su acumulación en forma de tejido graso. Esta condición genera inflamación crónica en diversos órganos y altera el funcionamiento del organismo.

TE PUEDE INTERESAR: IMSS abre reclutamiento de especialistas; hay 9 mil 616 plazas y jornadas de atención de 9:00 a 21:00

Detalló que el exceso de grasa corporal suele concentrarse en abdomen, caderas, muslos y brazos, y subrayó que no se trata solo de una característica física, sino de un padecimiento crónico, prevenible y controlable.

Advirtió que el sobrepeso y la obesidad incrementan el riesgo de enfermedades cardiacas, cerebrovasculares, diabetes, hipertensión y algunos tipos de cáncer, consideradas entre las principales causas de muerte en México. Además, pueden derivar en otros padecimientos y afectar la salud mental, al propiciar baja autoestima y depresión.

$!El exceso de tejido graso provoca inflamación crónica y alteraciones en distintos órganos.
El exceso de tejido graso provoca inflamación crónica y alteraciones en distintos órganos. CORTESÍA

“Tener sobrepeso y/u obesidad condiciona a las personas a problemas incluso para realizar sus actividades cotidianas como caminar, levantar cosas pesadas, incorporarse de una silla o agacharse a abrocharse los zapatos”, señaló.

Ante ello, reiteró la recomendación de mantener una alimentación equilibrada, realizar actividad física al menos 30 minutos diarios y acudir a valoración médica cada seis meses.

TE PUEDE INTERESAR: Así puedes tramitar tu Tarjetón Digital del IMSS para jubilados y pensionados

El IMSS recordó que cuenta con servicios de orientación a través de Nutrición, Trabajo Social y los Centros de Seguridad Social (CSS), donde se ofrecen actividades gratuitas que promueven la activación física. Finalmente, exhortó a la población asegurada a aprovechar estos espacios y reflexionar, en este Día Mundial de la Obesidad, sobre las implicaciones que esta condición tiene para la salud.

