Así puedes tramitar tu Tarjetón Digital del IMSS para jubilados y pensionados

La implementación de este recurso digital constituye un alivio administrativo, ya que evita las filas presenciales y permite a los usuarios gestionar sus trámites desde cualquier dispositivo electrónico.

Cuyo propósito es actualizar y optimizar los procesos del IMSS a través de un sistema rápido para acceder a la información laboral y económica, por lo que los derechohabientes pueden verificar su nómina, recibos y movimientos de pago de forma sencilla y segura.

Es un servicio electrónico creado para empleados, pensionados y jubilados, donde pueden revisar de forma práctica la información relacionada con sus pagos y gestiones administrativas, en la cual es posible consultar datos importantes sin la necesidad de acudir de forma presencial a una delegación.

Sin embargo, para facilitar el proceso, IMSS habilitó una herramienta digital sencilla y accesible, con la que permite consultar y descargar documentos desde casa, por lo que se agilizarán gestiones, reducirán tiempos de espera y evitará acudir presencialmente a las instalaciones.

Los pensionados y jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) suelen acudir a las oficialías para consultar información, así como trámites relacionados con sus pagos y depósitos, pero acudir implica traslados, tiempos de espera y largas filas.

Dentro de las funcionalidades principales de este sistema, destaca la capacidad de consultar y descargar comprobantes de pago mensuales, así como revisar el historial completo de percepciones y descuentos aplicados.

Asimismo, el sistema habilita la verificación de pagos extraordinarios (como guardias o compensaciones), la actualización de datos personales (domicilio, teléfono o correo electrónico) y el seguimiento puntual de préstamos o créditos vigentes. Esta estructura permite, además, la reimpresión eficiente de talones de pago anteriores, mejorando la capacidad de respuesta del instituto ante las solicitudes de los beneficiarios.

Para registrarse y obtener el Tarjetón Digital del IMS, es indispensable contar con los siguientes documentos:

- CURP;

- Entidad donde resides;

- Matrícula o Número de Seguridad Social (NSS);

- Fecha en que ingresaste al IMSS;

- Correo electrónico activo.

¿CÓMO REGISTRARSE?

Una vez cuentes con los datos y documentos personales, se sugiere realizarlo desde internet:

- Accede al portal del Tarjetón Digital del IMSS.

- Selecciona “Registro de nuevos usuarios o cambio de contraseña”.

- Completa el formulario con los datos solicitados.

- Ingresa correo electrónico que uses con frecuencia, ya que ahí recibirás la confirmación.

- Genera contraseña segura combinando letras mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales.

- Revisa tu correo electrónico, incluyendo la carpeta de spam, y busca el mensaje enviado por el IMSS.

- Abre el correo y da clic en el enlace de validación que aparece.

- Después de confirmar, tu cuenta quedará activa y podrás consultar tu Tarjetón Digital y tus comprobantes.

¿QUIÉN PUEDE REGISTRARSE?

Tener acceso al Tarjetón Digital del IMSS es una ventaja para trabajadores, jubilados y pensionados, ya que centraliza su información laboral y financiera en un solo sitio. Esto evita trámites presenciales y permite revisar datos importantes de manera clara y ordenada.

Asimismo, la plataforma ayuda a mantener actualizados los datos personales y el historial dentro del instituto, asegurando que los registros de pagos y movimientos sean correctos. Entre las funciones disponibles se encuentran:

- Descargar y visualizar recibos de pago.

- Consultar el historial de pagos y deducciones.

- Verificar compensaciones, guardias y pagos adicionales.

- Modificar datos personales como teléfono, correo electrónico o domicilio.

- Revisar información del empleador y movimientos de nómina.

- Recuperar talones de pago en caso de extravío.

- Dar seguimiento a créditos y préstamos.

- Consultar el estatus de otros trámites vinculados al IMSS.

El acceso a este ecosistema digital está reservado exclusivamente para tres grupos específicos afiliados a la institución: trabajadores activos, pensionados y jubilados.

Para el cumplimiento de este registro, el IMSS solicita requisitos básicos (Clave Única de Registro de Población [CURP], matrícula o Número de Seguridad Social, estado de residencia, fecha de ingreso y un correo electrónico vigente).

(Con información de Milenio y El Universal)