Así puedes tramitar tu Tarjetón Digital del IMSS para jubilados y pensionados

+ Seguir en Seguir en Google
Información
/ 27 febrero 2026
    Así puedes tramitar tu Tarjetón Digital del IMSS para jubilados y pensionados
    Los pensionados y jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) podrán realizar trámites en una herramienta digital sencilla y accesible. IA | CHATGPT
Karla Velázquez
por Karla Velázquez

COMPARTIR

TEMAS


Pensiones
pensionados

Localizaciones


México

Organizaciones


IMSS

Habilitó una herramienta digital sencilla y accesible, con la que permite consultar y descargar documentos desde casa

Los pensionados y jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) suelen acudir a las oficialías para consultar información, así como trámites relacionados con sus pagos y depósitos, pero acudir implica traslados, tiempos de espera y largas filas.

Sin embargo, para facilitar el proceso, IMSS habilitó una herramienta digital sencilla y accesible, con la que permite consultar y descargar documentos desde casa, por lo que se agilizarán gestiones, reducirán tiempos de espera y evitará acudir presencialmente a las instalaciones.

TE PUEDE INTERESAR: IMSS e ISSSTE anuncian fechas de pago de pensión de marzo 2026

TARJETÓN DIGITAL DEL IMSS

Es un servicio electrónico creado para empleados, pensionados y jubilados, donde pueden revisar de forma práctica la información relacionada con sus pagos y gestiones administrativas, en la cual es posible consultar datos importantes sin la necesidad de acudir de forma presencial a una delegación.

Cuyo propósito es actualizar y optimizar los procesos del IMSS a través de un sistema rápido para acceder a la información laboral y económica, por lo que los derechohabientes pueden verificar su nómina, recibos y movimientos de pago de forma sencilla y segura.

La implementación de este recurso digital constituye un alivio administrativo, ya que evita las filas presenciales y permite a los usuarios gestionar sus trámites desde cualquier dispositivo electrónico.

TE PUEDE INTERESAR: Jóvenes Construyendo el Futuro: así se activa tu servicio médico del IMSS

Dentro de las funcionalidades principales de este sistema, destaca la capacidad de consultar y descargar comprobantes de pago mensuales, así como revisar el historial completo de percepciones y descuentos aplicados.

Asimismo, el sistema habilita la verificación de pagos extraordinarios (como guardias o compensaciones), la actualización de datos personales (domicilio, teléfono o correo electrónico) y el seguimiento puntual de préstamos o créditos vigentes. Esta estructura permite, además, la reimpresión eficiente de talones de pago anteriores, mejorando la capacidad de respuesta del instituto ante las solicitudes de los beneficiarios.

Para registrarse y obtener el Tarjetón Digital del IMS, es indispensable contar con los siguientes documentos:

- CURP;
- Entidad donde resides;
- Matrícula o Número de Seguridad Social (NSS);
- Fecha en que ingresaste al IMSS;
- Correo electrónico activo.

TE PUEDE INTERESAR: Así puedes recuperar tu cartilla de vacunación ante el brote de sarampión

¿CÓMO REGISTRARSE?

Una vez cuentes con los datos y documentos personales, se sugiere realizarlo desde internet:

- Accede al portal del Tarjetón Digital del IMSS.
- Selecciona “Registro de nuevos usuarios o cambio de contraseña”.
- Completa el formulario con los datos solicitados.
- Ingresa correo electrónico que uses con frecuencia, ya que ahí recibirás la confirmación.
- Genera contraseña segura combinando letras mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales.
- Revisa tu correo electrónico, incluyendo la carpeta de spam, y busca el mensaje enviado por el IMSS.
- Abre el correo y da clic en el enlace de validación que aparece.
- Después de confirmar, tu cuenta quedará activa y podrás consultar tu Tarjetón Digital y tus comprobantes.

TE PUEDE INTERESAR: Horario de verano en México se activa en marzo... ¿Qué estados tendrán que ajustar la hora?

¿QUIÉN PUEDE REGISTRARSE?

Tener acceso al Tarjetón Digital del IMSS es una ventaja para trabajadores, jubilados y pensionados, ya que centraliza su información laboral y financiera en un solo sitio. Esto evita trámites presenciales y permite revisar datos importantes de manera clara y ordenada.

Asimismo, la plataforma ayuda a mantener actualizados los datos personales y el historial dentro del instituto, asegurando que los registros de pagos y movimientos sean correctos. Entre las funciones disponibles se encuentran:

- Descargar y visualizar recibos de pago.
- Consultar el historial de pagos y deducciones.
- Verificar compensaciones, guardias y pagos adicionales.
- Modificar datos personales como teléfono, correo electrónico o domicilio.
- Revisar información del empleador y movimientos de nómina.
- Recuperar talones de pago en caso de extravío.
- Dar seguimiento a créditos y préstamos.
- Consultar el estatus de otros trámites vinculados al IMSS.

TE PUEDE INTERESAR: Semana Santa 2026: Estos días no habrá clases según la SEP

El acceso a este ecosistema digital está reservado exclusivamente para tres grupos específicos afiliados a la institución: trabajadores activos, pensionados y jubilados.

Para el cumplimiento de este registro, el IMSS solicita requisitos básicos (Clave Única de Registro de Población [CURP], matrícula o Número de Seguridad Social, estado de residencia, fecha de ingreso y un correo electrónico vigente).

(Con información de Milenio y El Universal)

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Pensiones
pensionados

Localizaciones


México

Organizaciones


IMSS

Karla Velázquez

Karla Velázquez

Editora Web de Breaking News y Trends, con cobertura del día a día en lo nacional e internacional de seguridad, política, derechos humanos y elecciones, para VANGUARDIA MX. Autora de notas de utilidad referente a visas, programas sociales, trends en internet y educación.

Fact Checker de información política, social, científica y fake news que circulan en redes sociales.

Certificada en Periodismo de soluciones por el Centro Knight.

Egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (FCC) parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Selección de los editores
Se hace camino al andar

Se hace camino al andar
true

Bajo el obradorismo, México se ha ido degradando
Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, posa con Gianni Infantino, presidente de la FIFA, durante el día de sorteo en qué se definirán los grupos de la contienda mundialista 2026.

¿Afectará la muerte del Mencho los partidos del Mundial en México?
Las cancelaciones ocurren en un contexto de restricción al ingreso disponible. Por ello, el streaming, al competir con otros gastos del hogar, se considera que la tarifa rebasa el valor.

Cancelan 14% suscripciones de streaming en México
Una circulación anticiclónica y la entrada de humedad del océano Pacífico y golfo de México propiciarán tiempo estable y ambiente caluroso

México sufrirá temperaturas de hasta 45 grados en estos estados y posibles tolvaneras
Las vacaciones de Semana Santa 2026 están cada vez más cerca y miles de familias ya comienzan a organizar planes.

Semana Santa 2026: Estos días no habrá clases según la SEP
Fiesta. Pikachu se convirtió en el rostro global de Pokémon y en uno de los personajes más reconocidos de la cultura pop.

¿Cuál es tu favorito? Pokémon: tres décadas atrapando generaciones
Conoce cómo se jugarán los Octavos de Final de la Champions League 2026, fechas, horarios y los duelos más atractivos rumbo a la final en Budapest.

Champions League 2026... así se jugarán los Octavos de Final