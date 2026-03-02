IMSS abre reclutamiento de especialistas; hay 9 mil 616 plazas y jornadas de atención de 9:00 a 21:00

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) inició este lunes el proceso de reclutamiento de médicos especialistas en el Centro Social y Deportivo Churubusco del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), como parte de su estrategia de contratación para unidades médicas del país.

El Seguro Social informó que su meta es incorporar a 9 mil 616 especialistas para sus unidades médicas de alta especialidad en todo México, mediante un procedimiento de selección y asignación de plazas.

TE PUEDE INTERESAR: Oaxaca: Detienen a cuatro por homicidio de exalcalde de Santa María Ipalapa, entre ellos el presidente municipal

De acuerdo con lo programado, el personal del IMSS recibirá solicitudes del 2 al 13 de marzo, en un horario de 9:00 a 21:00 horas, en el marco de una jornada con atención presencial para quienes participan en el proceso.

Para la etapa de reclutamiento, los médicos acuden con cita previamente otorgada, la cual se asigna conforme a la calificación de egreso de su especialidad médica, como criterio para organizar la atención.

TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum niega tema político en detención de funcionaria de Monterrey; fue por acusación falsa

Alejandro Martínez Marquina, titular de la Unidad de Personal del Instituto, explicó que las y los aspirantes pasan primero por un registro y luego a la mesa que les sea asignada, donde se les presenta la oferta disponible y se continúa con el trámite correspondiente.

“Les vamos a mostrar toda la oferta que tenemos. Posteriormente van a pasar a su módulo de su estado para que les den seguimiento, les den todas las indicaciones, dónde llegar, con quién y la fecha de inicio de labores”, señaló el funcionario al describir el mecanismo de incorporación.

El IMSS detalló que opera con cuatro horarios de citas al día, a las 09:00, 12:00, 15:00 y 18:00 horas, y que el proceso contempla mesas de nominación y de oferta de plazas para las distintas especialidades.