Llama Liliana Salinas a reconstruir el entorno social y el tejido familiar

La funcionaria estatal reiteró que no solo en esta institución, sino en toda la entidad, las autoridades deben enfocar sus esfuerzos en la reconstrucción del entorno social.

Tras los violentos hechos ocurridos este jueves en la Escuela Secundaria General Número 13 del ejido La Unión, en Torreón, la presidenta honoraria del DIF Coahuila , Liliana Salinas Valdés, enfatizó que es prioritario atender el contexto socioemocional de la comunidad escolar y fortalecer el tejido familiar.

El objetivo, puntualizó, es garantizar un desarrollo integral para la niñez y juventud coahuilense.

“Tenemos que estar muy al pendiente para ver el contexto socioemocional, tanto en la escuela como de toda la comunidad, que es la parte que nos toca. Es fortalecer el tejido familiar, el tejido social para que nuestros niños y nuestras niñas puedan crecer de una manera sana”, declaró.

Salinas Valdés recordó que la administración pública cuenta con diversas estrategias gubernamentales activas. Destacó iniciativas como “Hoy por mí, mamá por ti”, “Impulsores de paz”, “Vive libre sin drogas” y “Hacer más”, operadas en conjunto con Inspira Coahuila y la Secretaría de Salud.

Respecto al uso excesivo de dispositivos electrónicos como teléfonos celulares y tabletas, la titular del DIF señaló que existe una coincidencia entre la iniciativa local propuesto por el estado y los nuevos lineamientos federales para restringir su uso en menores.

“Desafortunadamente el celular los limita mucho, entonces necesitamos que ellos encuentren tiempos para jugar con los demás, para desarrollar sus habilidades sociales y fortalecer sus habilidades emocionales mediante el juego y la convivencia”, subrayó.

En este sentido, hizo un llamado directo a los padres de familia para evitar que las pantallas sustituyan el diálogo diario, advirtiendo sobre el aislamiento digital que suele observarse en espacios públicos y privados.

“El celular no educa y no nos sustituye. Lo que tenemos que propiciar son estas relaciones humanas entre la familia y amigos; llegar a un restaurante y que cada quien esté con su tablet sin comunicarse es algo que debemos cambiar”, enfatizó.