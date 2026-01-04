Llaman a comerciantes de Torreón a refrendar su licencia mercantil por internet

TORREÓN, COAH.- La Jefatura de Gabinete del Ayuntamiento de Torreón lanzó un llamado a los contribuyentes para que realicen el refrendo de su licencia de funcionamiento mercantil a través de internet, como parte de una estrategia para modernizar la atención ciudadana y agilizar los pagos municipales.

La iniciativa fue instruida por el alcalde Román Alberto Cepeda González y busca evitar traslados innecesarios a las oficinas municipales, al permitir que el trámite se complete de forma inmediata mediante transferencia electrónica en el portal oficial del Ayuntamiento.

Uno de los principales beneficios del refrendo digital es la generación de un documento certificado con código QR, el cual puede imprimirse y colocarse en el establecimiento comercial. Este código permite a los inspectores municipales verificar la vigencia de la licencia de manera rápida y segura durante sus recorridos.

El jefe de Gabinete, Fernando Ariel Martínez Mendoza, informó que durante 2025 se realizaron alrededor de 16 mil refrendos de licencias mercantiles en el municipio; sin embargo, solo el 7 por ciento se efectuó mediante la plataforma digital, lo que evidenció la necesidad de reforzar la difusión de esta herramienta.

Ante este panorama, el Ayuntamiento anunció que a partir del próximo 7 de enero se instalará un módulo informativo en el Banco de México, donde personal capacitado brindará asesoría a los ciudadanos que requieran apoyo técnico para efectuar el pago en línea y completar el trámite correctamente.

Para el ejercicio fiscal 2026, los costos del refrendo de la licencia de funcionamiento mercantil quedaron establecidos de la siguiente manera: 402 pesos para microempresas, 1,000 pesos para medianas empresas y 2,500 pesos para macroempresas.