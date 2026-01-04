IMCE consolidó 269 convenios para fortalecer la cultura en Torreón durante 2025

Coahuila
/ 4 enero 2026
    IMCE consolidó 269 convenios para fortalecer la cultura en Torreón durante 2025
    Mediante la alianza con el INBAL, el Centro Cultural José R. Mijares se consolida como un espacio para la detección de talento infantil y juvenil. FOTO: CORTESÍA

Estas alianzas con especialistas, escuelas y el INBAL han permitido fortalecer la formación artística en disciplinas como música, danza y artes plásticas

TORREÓN, COAH.- Al cierre del ejercicio 2025, el Instituto Municipal de Cultura y Educación (IMCE) reportó la consolidación de 269 convenios de colaboración destinados a fortalecer la dinámica cultural y el desarrollo del talento en Torreón. Antonio Méndez Vigatá, titular de la dependencia, señaló que estas alianzas buscan garantizar que la cultura sea un derecho social accesible para todos y no un privilegio.

Formación integral y alianzas nacionales Uno de los pilares de este informe es la colaboración con el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBAL). A través de un programa académico especializado en el Centro Cultural José R. Mijares, se trabaja en la detección oportuna de niños y jóvenes con aptitudes artísticas para impulsar sus carreras profesionales.

Asimismo, el funcionario destacó el impacto de los acuerdos con la Orquesta Sinfónica Juvenil, los cuales han permitido la formación integral de nuevos músicos y han servido como una herramienta de inclusión social mediante el arte.

Diversificación de la oferta cultural Los convenios no se limitan a la formación institucional, sino que incluyen a una amplia red de talleristas y maestros. Gracias a esto, la ciudadanía ha podido acceder a conocimientos en diversas áreas:

Artes Escénicas: Literatura, teatro y cine.

Artes Visuales: Pintura, fotografía y artes plásticas.

Danza y Salud: La Escuela Municipal de Danza Contemporánea amplió su oferta con talleres de yoga, anatomía e historia en horarios matutino y vespertino.

Méndez Vigatá aseguró que durante este 2026 se reforzarán estos vínculos para continuar beneficiando a la población de los diferentes sectores del municipio.

