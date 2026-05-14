Llaman a tomar medidas y prevenir golpes de calor en Ramos Arizpe

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Coahuila
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    Llaman a tomar medidas y prevenir golpes de calor en Ramos Arizpe
    Sombrillas, ropa ligera y constante hidratación forman parte de las recomendaciones emitidas ante las altas temperaturas registradas en la región. CORTESÍA

RAMOS ARIZPE, COAH.- Ante las altas temperaturas que continúan registrándose en la región sureste de Coahuila, Protección Civil de Ramos Arizpe exhortó a la población a tomar medidas preventivas para evitar afectaciones relacionadas con el calor extremo.

La dependencia señaló que el periodo de mayor riesgo por exposición solar se concentra entre las 10:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde, por lo que recomendó limitar las actividades al aire libre durante esas horas.

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Entre las principales recomendaciones se encuentra mantenerse hidratado de manera constante, incluso sin sensación de sed, además de utilizar ropa ligera y de colores claros, así como protegerse con sombrero, gorra o sombrilla al permanecer en espacios abiertos.

Protección Civil advirtió que niñas y niños, adultos mayores, personas con enfermedades crónicas y trabajadores que realizan actividades al exterior forman parte de los sectores más vulnerables ante las altas temperaturas.

También pidió evitar actividades físicas intensas bajo el sol y procurar permanecer en lugares frescos o ventilados. La corporación recordó además que no deben dejarse personas ni mascotas dentro de vehículos cerrados, debido al rápido incremento de temperatura que puede registrarse al interior.

$!Niñas, niños, adultos mayores y trabajadores al aire libre son considerados entre los sectores más vulnerables ante el calor extremo.
Niñas, niños, adultos mayores y trabajadores al aire libre son considerados entre los sectores más vulnerables ante el calor extremo. CORTESÍA

La dependencia explicó que un golpe de calor puede provocar síntomas como mareo, dolor de cabeza, náuseas, agotamiento, desorientación y elevación severa de la temperatura corporal, por lo que recomendó acudir a valoración médica en caso de presentar alguno de estos signos.

Finalmente, Protección Civil pidió a la ciudadanía mantenerse atenta a los avisos meteorológicos y seguir las recomendaciones preventivas emitidas durante los próximos días. En caso de emergencia, recordó que la población puede comunicarse al 911 o al teléfono 844 488 69 81.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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